Пушков объяснил слова Зеленского о невозможности вступления Украины в НАТО - 10.12.2025, ПРАЙМ
Пушков объяснил слова Зеленского о невозможности вступления Украины в НАТО
Пушков объяснил слова Зеленского о невозможности вступления Украины в НАТО - 10.12.2025, ПРАЙМ
Пушков объяснил слова Зеленского о невозможности вступления Украины в НАТО
Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что последние заявления Владимира Зеленского о невозможности вступления Украины в НАТО могут быть обусловлены стремлением... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T01:16+0300
2025-12-10T01:59+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что последние заявления Владимира Зеленского о невозможности вступления Украины в НАТО могут быть обусловлены стремлением "успокоить Трампа" и продемонстрировать ему лояльность перед обсуждением мирного плана. Зеленский ранее заявил, что США не видят Украину в НАТО и он это осознал. "Однако такой "задний ход", скорее всего, является не только признанием нынешней реальности, но и маневром с целью успокоить Трампа, недовольного нежеланием Зеленского принять его мирный план, и заверить президента США в своей лояльности перед решающими обсуждениями этого плана", - написал Пушков в Telegram. Сенатор Пушков отметил, что Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО из-за отсутствия интереса со стороны США и других стран НАТО, а также из-за позиции России. "У Украины и прежде не было шансов вступить в альянс. Но в Киеве долго и упорно делали вид, что это не так. А теперь уже и вида не делают", - написал сенатор. В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте ранее признал, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
01:16 10.12.2025 (обновлено: 01:59 10.12.2025)
 
Пушков объяснил слова Зеленского о невозможности вступления Украины в НАТО

Пушков: слова Зеленского о НАТО нужны, чтобы успокоить Трампа

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что последние заявления Владимира Зеленского о невозможности вступления Украины в НАТО могут быть обусловлены стремлением "успокоить Трампа" и продемонстрировать ему лояльность перед обсуждением мирного плана.
Зеленский ранее заявил, что США не видят Украину в НАТО и он это осознал.
"Однако такой "задний ход", скорее всего, является не только признанием нынешней реальности, но и маневром с целью успокоить Трампа, недовольного нежеланием Зеленского принять его мирный план, и заверить президента США в своей лояльности перед решающими обсуждениями этого плана", - написал Пушков в Telegram.
Сенатор Пушков отметил, что Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО из-за отсутствия интереса со стороны США и других стран НАТО, а также из-за позиции России.
"У Украины и прежде не было шансов вступить в альянс. Но в Киеве долго и упорно делали вид, что это не так. А теперь уже и вида не делают", - написал сенатор.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее признал, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
 
