Путин оценил развитие торгово-экономических отношений с Индонезией
Путин оценил развитие торгово-экономических отношений с Индонезией
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Отношения России и Индонезии развиваются поступательно, темп развития торгово-экономических отношений хороший, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отношения, повторяю, у нас развиваются очень поступательно. В этом году мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Активно работают межправительственные комиссии с обеих сторон. Торгово-экономические связи развиваются с хорошим темпом - за первые девять месяцев текущего года - плюс 17%", - сказал российский лидер на встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто.
