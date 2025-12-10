https://1prime.ru/20251210/putin--865402921.html

Путин оценил развитие торгово-экономических отношений с Индонезией

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Отношения России и Индонезии развиваются поступательно, темп развития торгово-экономических отношений хороший, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отношения, повторяю, у нас развиваются очень поступательно. В этом году мы отметили 75-летие установления дипломатических отношений. Активно работают межправительственные комиссии с обеих сторон. Торгово-экономические связи развиваются с хорошим темпом - за первые девять месяцев текущего года - плюс 17%", - сказал российский лидер на встрече с президентом Индонезии Прабово Субианто.

