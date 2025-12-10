Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудит с президентом Индонезии вопрос экспорта пшеницы
2025-12-10T13:39+0300
2025-12-10T13:39+0300
экономика
россия
мировая экономика
индонезия
рф
владимир путин
прабово субианто
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах обсудить с президентом Индонезии Прабово Субианто вопрос поставок пшеницы в Индонезию. Глава государства отметил, что у России и Индонезии существует много интересных проектов в области сельского хозяйства, и РФ готова искать дальнейшие пути развития отношений в этой сфере. "У нас немного сократились поставки пшеницы, по-моему, на ваш рынок, но это тоже предмет нашего обсуждения сегодня будет", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто.
россия, мировая экономика, индонезия, рф, владимир путин, прабово субианто
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Владимир Путин, Прабово Субианто
13:39 10.12.2025
 
Путин обсудит с президентом Индонезии вопрос экспорта пшеницы

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах обсудить с президентом Индонезии Прабово Субианто вопрос поставок пшеницы в Индонезию.
Глава государства отметил, что у России и Индонезии существует много интересных проектов в области сельского хозяйства, и РФ готова искать дальнейшие пути развития отношений в этой сфере.
"У нас немного сократились поставки пшеницы, по-моему, на ваш рынок, но это тоже предмет нашего обсуждения сегодня будет", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Путин оценил развитие торгово-экономических отношений с Индонезией
13:37
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаИНДОНЕЗИЯРФВладимир ПутинПрабово Субианто
 
 
Заголовок открываемого материала