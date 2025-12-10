https://1prime.ru/20251210/putin--865403397.html

Путин обсудит с президентом Индонезии вопрос экспорта пшеницы

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах обсудить с президентом Индонезии Прабово Субианто вопрос поставок пшеницы в Индонезию. Глава государства отметил, что у России и Индонезии существует много интересных проектов в области сельского хозяйства, и РФ готова искать дальнейшие пути развития отношений в этой сфере. "У нас немного сократились поставки пшеницы, по-моему, на ваш рынок, но это тоже предмет нашего обсуждения сегодня будет", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто.

