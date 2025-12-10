https://1prime.ru/20251210/putin--865403529.html

Россия готова помочь в развитии атомной энергетики Индонезии, заявил Путин

Россия готова помочь в развитии атомной энергетики Индонезии, заявил Путин - 10.12.2025, ПРАЙМ

Россия готова помочь в развитии атомной энергетики Индонезии, заявил Путин

Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии, если Джакарта посчитает это возможным, заявил президент России Владимир Путин. | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T13:40+0300

2025-12-10T13:40+0300

2025-12-10T13:40+0300

энергетика

россия

индонезия

джакарта

владимир путин

прабово субианто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии, если Джакарта посчитает это возможным, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Россия и Индонезия имеют хорошие отношения в области энергетики, включая атомную генерацию. "Если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто.

https://1prime.ru/20251210/putin--865402921.html

индонезия

джакарта

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индонезия, джакарта, владимир путин, прабово субианто