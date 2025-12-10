https://1prime.ru/20251210/putin--865403529.html
Россия готова помочь в развитии атомной энергетики Индонезии, заявил Путин
Россия готова помочь в развитии атомной энергетики Индонезии, заявил Путин - 10.12.2025, ПРАЙМ
Россия готова помочь в развитии атомной энергетики Индонезии, заявил Путин
Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии, если Джакарта посчитает это возможным, заявил президент России Владимир Путин. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T13:40+0300
2025-12-10T13:40+0300
2025-12-10T13:40+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии, если Джакарта посчитает это возможным, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Россия и Индонезия имеют хорошие отношения в области энергетики, включая атомную генерацию. "Если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Россия готова помочь в развитии атомной энергетики Индонезии, заявил Путин
Путин заявил о готовности России помочь в развитии атомной энергетики Индонезии