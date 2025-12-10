Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова помочь в развитии атомной энергетики Индонезии, заявил Путин - 10.12.2025
Россия готова помочь в развитии атомной энергетики Индонезии, заявил Путин
энергетика
россия
индонезия
джакарта
владимир путин
прабово субианто
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии, если Джакарта посчитает это возможным, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Россия и Индонезия имеют хорошие отношения в области энергетики, включая атомную генерацию. "Если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто.
россия, индонезия, джакарта, владимир путин, прабово субианто
Энергетика, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта, Владимир Путин, Прабово Субианто
© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия готова принять участие в развитии атомной энергетики Индонезии, если Джакарта посчитает это возможным, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что Россия и Индонезия имеют хорошие отношения в области энергетики, включая атомную генерацию.
"Если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто.
Энергетика РОССИЯ ИНДОНЕЗИЯ Джакарта Владимир Путин Прабово Субианто
 
 
