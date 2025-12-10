Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил работу над зоной свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251210/putin--865404359.html
Путин отметил работу над зоной свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией
Путин отметил работу над зоной свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией - 10.12.2025, ПРАЙМ
Путин отметил работу над зоной свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией
Президент России Владимир Путин отметил работу над зоной свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T14:11+0300
2025-12-10T14:11+0300
экономика
россия
мировая экономика
индонезия
владимир путин
прабово субианто
евразэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/38/840693895_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_fd244736434b1107a5d68c20009b4822.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил работу над зоной свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. В ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто Путин сказал, что страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений. "Очень приятно, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС. И идут переговоры с ЕврАзЭС о создании зоны свободной торговли", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20251210/putin--865403529.html
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/38/840693895_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_571f68089808dc03aa42d64f82967e8b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, индонезия, владимир путин, прабово субианто, евразэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, Владимир Путин, Прабово Субианто, ЕврАзЭС
14:11 10.12.2025
 
Путин отметил работу над зоной свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией

Путин: идет работа над зоной свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил работу над зоной свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией.
В ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто Путин сказал, что страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений.
"Очень приятно, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС. И идут переговоры с ЕврАзЭС о создании зоны свободной торговли", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Россия готова помочь в развитии атомной энергетики Индонезии, заявил Путин
13:40
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаИНДОНЕЗИЯВладимир ПутинПрабово СубиантоЕврАзЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала