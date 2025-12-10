https://1prime.ru/20251210/putin--865404359.html
Путин отметил работу над зоной свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил работу над зоной свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. В ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто Путин сказал, что страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений. "Очень приятно, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС. И идут переговоры с ЕврАзЭС о создании зоны свободной торговли", - сказал Путин.
россия, мировая экономика, индонезия, владимир путин, прабово субианто, евразэс
