Путин отметил работу над зоной свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией

2025-12-10T14:11+0300

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил работу над зоной свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. В ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто Путин сказал, что страны отметили 75-летие установления дипломатических отношений. "Очень приятно, что Индонезия стала полноправным членом БРИКС. И идут переговоры с ЕврАзЭС о создании зоны свободной торговли", - сказал Путин.

