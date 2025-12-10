https://1prime.ru/20251210/putin-865397889.html
Путин призвал развивать систему соцгарантий для участников СВО
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума "Вместе победим" подчеркнул необходимость последовательно развивать систему социальных гарантий для фронтовиков и их семей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на открытии форума "Вместе победим"... Подчеркну: необходимо последовательно развивать систему социальных гарантий для фронтовиков и их семей, наполнять её новыми содержательными инициативами, максимально учитывать и находить справедливые решения в каждой конкретной жизненной ситуации", - говорится в приветствии.
