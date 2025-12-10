https://1prime.ru/20251210/putin-865402517.html
Путин отметил снижение объемов поставок российской пшеницы в Индонезию
экономика
россия
сельское хозяйство
индонезия
рф
владимир путин
прабово субианто
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на сокращение объемов поставок российской пшеницы в Индонезию. "У нас даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в наших отношениях в сфере сельского хозяйства. Мы не в претензии, мы готовы искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе. Делаем пару. Немного сократилась поставка пшеницы, по-моему, на ваш рынок. Это тоже предмет нашего обсуждения сегодня будет", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто.
