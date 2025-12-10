Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил снижение объемов поставок российской пшеницы в Индонезию - 10.12.2025, ПРАЙМ
Путин отметил снижение объемов поставок российской пшеницы в Индонезию
2025-12-10T13:29+0300
2025-12-10T13:29+0300
экономика
россия
сельское хозяйство
индонезия
рф
владимир путин
прабово субианто
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на сокращение объемов поставок российской пшеницы в Индонезию. "У нас даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в наших отношениях в сфере сельского хозяйства. Мы не в претензии, мы готовы искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе. Делаем пару. Немного сократилась поставка пшеницы, по-моему, на ваш рынок. Это тоже предмет нашего обсуждения сегодня будет", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто.
россия, сельское хозяйство, индонезия, рф, владимир путин, прабово субианто
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, Владимир Путин, Прабово Субианто
13:29 10.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на сокращение объемов поставок российской пшеницы в Индонезию.
"У нас даже существует определенный профицит в пользу Индонезии в наших отношениях в сфере сельского хозяйства. Мы не в претензии, мы готовы искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе. Делаем пару. Немного сократилась поставка пшеницы, по-моему, на ваш рынок. Это тоже предмет нашего обсуждения сегодня будет", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Индонезии Прабово Субианто.
ЭкономикаРОССИЯСельское хозяйствоИНДОНЕЗИЯРФВладимир ПутинПрабово Субианто
 
 
