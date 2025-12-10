https://1prime.ru/20251210/razvitie-865381921.html
Развитие ТТК будет приоритетом работы Морколлегии, заявил Патрушев
Развитие ТТК будет приоритетом работы Морколлегии, заявил Патрушев - 10.12.2025, ПРАЙМ
Развитие ТТК будет приоритетом работы Морколлегии, заявил Патрушев
Развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК) будет приоритетом работы входящего в состав Морской коллегии РФ Совета по защите национальных интересов... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T00:27+0300
2025-12-10T00:27+0300
2025-12-10T01:56+0300
россия
бизнес
экономика
арктика
рф
санкт-петербург
николай патрушев
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865381921.jpg?1765320970
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК) будет приоритетом работы входящего в состав Морской коллегии РФ Совета по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике и развитию морских транспортных маршрутов, сообщил помощник президента России, председатель Морколлегии Николай Патрушев. Президент России Владимир Путин в целях повышения эффективности российской морской политики своим указом в минувший понедельник переименовал входящий в состав Морской коллегии Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике в Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике и развитию морских транспортных маршрутов. "Тому есть вполне конкретные причины: по мере появления новых задач уточняется состав Морской коллегии и ее структура", - сказал Патрушев в комментарии газете "Известия". С учетом своего географического положения и колоссального транзитного потенциала Россия естественно заинтересована в развитии транспортных коридоров, отметил Патрушев. "Координацией деятельности в этой сфере и займется Совет по защите национальных интересов в Арктике и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов. Приоритетом для этого совета станет развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК), который пройдет от Санкт-Петербурга через северные моря страны во Владивосток", - подчеркнул Патрушев. Этот глобальный логистический маршрут замышляется как комплексная система, интегрирующая морской, речной, железнодорожный и автомобильный виды транспорта, отметил помощник главы государства. ТТК станет полноценной круглогодичной магистралью, обеспечивающей беспрепятственные внутренние и внешнеторговые перевозки российским флотом, а также международный транзит, добавил Патрушев. "В ходе работы Морской коллегии появляется много интересных и перспективных проектов. Так, этому совету предстоит изучить формирование международного транспортного коридора "Мохэ-Найба", который пройдет по железной дороге от северных провинций Китая через Амурскую область, а затем по Лене до моря Лаптевых. Там планируется создание глубоководного порта в составе ТТК", - сказал Патрушев. На качественно новый уровень выходит реализация проекта "Север-Юг", добавил он. "Опыт реализации транспортных проектов показывает, что их запуск и выход на проектную мощность требует значительного времени и ресурсов. В этой связи Морской коллегии в ближайшее время предстоит обеспечить новый уровень координации национальных и международных морских транспортных маршрутов", - подытожил Патрушев.
арктика
рф
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, арктика, рф, санкт-петербург, николай патрушев, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, АРКТИКА, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Николай Патрушев, Владимир Путин
Развитие ТТК будет приоритетом работы Морколлегии, заявил Патрушев
Патрушев: развитие ТТК будет приоритетом работы Совета по защите нацинтересов в Арктике
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК) будет приоритетом работы входящего в состав Морской коллегии РФ Совета по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике и развитию морских транспортных маршрутов, сообщил помощник президента России, председатель Морколлегии Николай Патрушев.
Президент России Владимир Путин в целях повышения эффективности российской морской политики своим указом в минувший понедельник переименовал входящий в состав Морской коллегии Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике в Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике и развитию морских транспортных маршрутов.
"Тому есть вполне конкретные причины: по мере появления новых задач уточняется состав Морской коллегии и ее структура", - сказал Патрушев в комментарии газете "Известия".
С учетом своего географического положения и колоссального транзитного потенциала Россия естественно заинтересована в развитии транспортных коридоров, отметил Патрушев.
"Координацией деятельности в этой сфере и займется Совет по защите национальных интересов в Арктике и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов. Приоритетом для этого совета станет развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК), который пройдет от Санкт-Петербурга через северные моря страны во Владивосток", - подчеркнул Патрушев.
Этот глобальный логистический маршрут замышляется как комплексная система, интегрирующая морской, речной, железнодорожный и автомобильный виды транспорта, отметил помощник главы государства. ТТК станет полноценной круглогодичной магистралью, обеспечивающей беспрепятственные внутренние и внешнеторговые перевозки российским флотом, а также международный транзит, добавил Патрушев.
"В ходе работы Морской коллегии появляется много интересных и перспективных проектов. Так, этому совету предстоит изучить формирование международного транспортного коридора "Мохэ-Найба", который пройдет по железной дороге от северных провинций Китая через Амурскую область, а затем по Лене до моря Лаптевых. Там планируется создание глубоководного порта в составе ТТК", - сказал Патрушев.
На качественно новый уровень выходит реализация проекта "Север-Юг", добавил он.
"Опыт реализации транспортных проектов показывает, что их запуск и выход на проектную мощность требует значительного времени и ресурсов. В этой связи Морской коллегии в ближайшее время предстоит обеспечить новый уровень координации национальных и международных морских транспортных маршрутов", - подытожил Патрушев.