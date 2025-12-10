Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Развитие ТТК будет приоритетом работы Морколлегии, заявил Патрушев - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251210/razvitie-865381921.html
Развитие ТТК будет приоритетом работы Морколлегии, заявил Патрушев
Развитие ТТК будет приоритетом работы Морколлегии, заявил Патрушев - 10.12.2025, ПРАЙМ
Развитие ТТК будет приоритетом работы Морколлегии, заявил Патрушев
Развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК) будет приоритетом работы входящего в состав Морской коллегии РФ Совета по защите национальных интересов... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T00:27+0300
2025-12-10T01:56+0300
россия
бизнес
экономика
арктика
рф
санкт-петербург
николай патрушев
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865381921.jpg?1765320970
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК) будет приоритетом работы входящего в состав Морской коллегии РФ Совета по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике и развитию морских транспортных маршрутов, сообщил помощник президента России, председатель Морколлегии Николай Патрушев. Президент России Владимир Путин в целях повышения эффективности российской морской политики своим указом в минувший понедельник переименовал входящий в состав Морской коллегии Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике в Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике и развитию морских транспортных маршрутов. "Тому есть вполне конкретные причины: по мере появления новых задач уточняется состав Морской коллегии и ее структура", - сказал Патрушев в комментарии газете "Известия". С учетом своего географического положения и колоссального транзитного потенциала Россия естественно заинтересована в развитии транспортных коридоров, отметил Патрушев. "Координацией деятельности в этой сфере и займется Совет по защите национальных интересов в Арктике и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов. Приоритетом для этого совета станет развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК), который пройдет от Санкт-Петербурга через северные моря страны во Владивосток", - подчеркнул Патрушев. Этот глобальный логистический маршрут замышляется как комплексная система, интегрирующая морской, речной, железнодорожный и автомобильный виды транспорта, отметил помощник главы государства. ТТК станет полноценной круглогодичной магистралью, обеспечивающей беспрепятственные внутренние и внешнеторговые перевозки российским флотом, а также международный транзит, добавил Патрушев. "В ходе работы Морской коллегии появляется много интересных и перспективных проектов. Так, этому совету предстоит изучить формирование международного транспортного коридора "Мохэ-Найба", который пройдет по железной дороге от северных провинций Китая через Амурскую область, а затем по Лене до моря Лаптевых. Там планируется создание глубоководного порта в составе ТТК", - сказал Патрушев. На качественно новый уровень выходит реализация проекта "Север-Юг", добавил он. "Опыт реализации транспортных проектов показывает, что их запуск и выход на проектную мощность требует значительного времени и ресурсов. В этой связи Морской коллегии в ближайшее время предстоит обеспечить новый уровень координации национальных и международных морских транспортных маршрутов", - подытожил Патрушев.
арктика
рф
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, арктика, рф, санкт-петербург, николай патрушев, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, АРКТИКА, РФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Николай Патрушев, Владимир Путин
00:27 10.12.2025 (обновлено: 01:56 10.12.2025)
 
Развитие ТТК будет приоритетом работы Морколлегии, заявил Патрушев

Патрушев: развитие ТТК будет приоритетом работы Совета по защите нацинтересов в Арктике

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК) будет приоритетом работы входящего в состав Морской коллегии РФ Совета по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике и развитию морских транспортных маршрутов, сообщил помощник президента России, председатель Морколлегии Николай Патрушев.
Президент России Владимир Путин в целях повышения эффективности российской морской политики своим указом в минувший понедельник переименовал входящий в состав Морской коллегии Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике в Совет по защите национальных интересов РФ в Арктике и развитию морских транспортных маршрутов.
"Тому есть вполне конкретные причины: по мере появления новых задач уточняется состав Морской коллегии и ее структура", - сказал Патрушев в комментарии газете "Известия".
С учетом своего географического положения и колоссального транзитного потенциала Россия естественно заинтересована в развитии транспортных коридоров, отметил Патрушев.
"Координацией деятельности в этой сфере и займется Совет по защите национальных интересов в Арктике и развитию национальных и международных морских транспортных маршрутов. Приоритетом для этого совета станет развитие Трансарктического транспортного коридора (ТТК), который пройдет от Санкт-Петербурга через северные моря страны во Владивосток", - подчеркнул Патрушев.
Этот глобальный логистический маршрут замышляется как комплексная система, интегрирующая морской, речной, железнодорожный и автомобильный виды транспорта, отметил помощник главы государства. ТТК станет полноценной круглогодичной магистралью, обеспечивающей беспрепятственные внутренние и внешнеторговые перевозки российским флотом, а также международный транзит, добавил Патрушев.
"В ходе работы Морской коллегии появляется много интересных и перспективных проектов. Так, этому совету предстоит изучить формирование международного транспортного коридора "Мохэ-Найба", который пройдет по железной дороге от северных провинций Китая через Амурскую область, а затем по Лене до моря Лаптевых. Там планируется создание глубоководного порта в составе ТТК", - сказал Патрушев.
На качественно новый уровень выходит реализация проекта "Север-Юг", добавил он.
"Опыт реализации транспортных проектов показывает, что их запуск и выход на проектную мощность требует значительного времени и ресурсов. В этой связи Морской коллегии в ближайшее время предстоит обеспечить новый уровень координации национальных и международных морских транспортных маршрутов", - подытожил Патрушев.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесАРКТИКАРФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНиколай ПатрушевВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала