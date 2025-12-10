https://1prime.ru/20251210/reuters-865398667.html
Послы ЕС одобрили поэтапный отказ от российского газа, пишет Reuters
2025-12-10T12:15+0300
энергетика
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Послы стран ЕС одобрили поэтапный отказ от российского газа к концу 2027 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских чиновников. "Послы стран Европейского союза в среду одобрили план блока по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 года", - говорится в материале агентства.
