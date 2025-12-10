https://1prime.ru/20251210/reuters-865398667.html

Послы ЕС одобрили поэтапный отказ от российского газа, пишет Reuters

10.12.2025 Послы стран ЕС одобрили поэтапный отказ от российского газа к концу 2027 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских чиновников.

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Послы стран ЕС одобрили поэтапный отказ от российского газа к концу 2027 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских чиновников. "Послы стран Европейского союза в среду одобрили план блока по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 года", - говорится в материале агентства.

