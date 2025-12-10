Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Послы ЕС одобрили поэтапный отказ от российского газа, пишет Reuters - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251210/reuters-865398667.html
Послы ЕС одобрили поэтапный отказ от российского газа, пишет Reuters
Послы ЕС одобрили поэтапный отказ от российского газа, пишет Reuters - 10.12.2025, ПРАЙМ
Послы ЕС одобрили поэтапный отказ от российского газа, пишет Reuters
Послы стран ЕС одобрили поэтапный отказ от российского газа к концу 2027 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских чиновников. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T12:15+0300
2025-12-10T12:15+0300
энергетика
газ
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865261585_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_7505faa693c4063659e977cef78eb983.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Послы стран ЕС одобрили поэтапный отказ от российского газа к концу 2027 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских чиновников. "Послы стран Европейского союза в среду одобрили план блока по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 года", - говорится в материале агентства.
https://1prime.ru/20251207/proval-865302242.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865261585_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_85d44f887cc94db1bc559863312c6939.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, ес
Энергетика, Газ, ЕС
12:15 10.12.2025
 
Послы ЕС одобрили поэтапный отказ от российского газа, пишет Reuters

Reuters: послы стран ЕС одобрили отказ от российского газа к концу 2027 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Послы стран ЕС одобрили поэтапный отказ от российского газа к концу 2027 года, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейских чиновников.
"Послы стран Европейского союза в среду одобрили план блока по поэтапному прекращению импорта российского газа к концу 2027 года", - говорится в материале агентства.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Журналист рассказал о провале стратегии ЕС по Украине
7 декабря, 23:26
 
ЭнергетикаГазЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала