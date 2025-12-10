В АКОРТ отметили снижение цен на некоторые продукты в ноябре

https://1prime.ru/20251210/ris--865408065.html

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Минимальные цены на рис в ноябре снизились в российской рознице на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, белокочанная капуста подешевела на 30%, говорится в сообщении Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). "Сильнее всего за год подешевели рис (-38%) и овощи борщевого набора (-24%). Минимальные цены на белокочанную капусту упали на 30%, самый доступный картофель - на 28%, лук - на 21%, свеклу - на 21%, морковь - на 15%", - говорится в сообщении. Также отмечается снижение минимальных цен на сливочное масло - на 17%, соль - на 19%, сахар-песок - на 14%, куриные яйца - на 14% и говядину - на 13,5%. Также подешевели пшеничная мука - на 12%, баранина - 6,8%, вермишель - на 8% и пшено - на 1,4%. В среднем минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в торговых сетях в ноябре снизились на 7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Средняя наценка ритейлеров на товары "первой цены" в ноябре составила 3%, снизившись на 1 процентный пункт к октябрю и на 2,4 процентных пункта в годовом выражении. "По сравнению с октябрем 2025 года в ноябре социально значимая корзина подешевела на 1% - за месяц снизились цены на 13 из 25 категорий продуктов. Заметнее всего упали в цене морковь (-13%), молоко (-6%), рис (-4%), пшено (-4%), пшеничная мука (-3%), сливочное масло (-2%), сахар-песок (-2%), баранина (-2%), черный чай (-1%) и вермишель (-1%). В пределах 1% за месяц подешевели подсолнечное масло, гречневая крупа и мороженая рыба", - добавляется в сообщении. По данным ассоциации, в ноябре наблюдалось увеличение стоимости в пределах 1% по сравнению с прошлым месяцем говядины, свеклы, свинины, соли, ржаного и ржано-пшеничного хлеба. Также отмечается сезонный рост цен на овощи и фрукты. Так, картофель подорожал на 7%, лук - на 4%, капуста - на 3%. При этом темпы сезонного ежемесячного роста цен в ноябре оказались гораздо ниже, чем год назад: в ноябре 2024 года картофель подорожал за месяц на 19%, лук - на 16%, капуста - на 12%. "По ценам ниже закупочных - с отрицательной наценкой - в ноябре продавались товары "первой цены" в 5 из 25 социальных категорий: морковь (-10%), капуста (-9%), рис (-2%), куриные яйца (-1%) и тушка цыплёнка-бройлера (-1%)", - заключили в АКОРТ.

