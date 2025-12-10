Россияне в ноябре потратили на покупку новых легковушек на 20% меньше

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251210/rossijane-865383061.html
2025-12-10T02:31+0300
2025-12-10T02:31+0300
бизнес
россия
финансы
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Объем средств, которые жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей в ноябре 2025 года, составил 452,8 миллиарда рублей - это на 20% меньше, чем месяцем ранее, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства "Автостат". Так, согласно данным аналитической компании ППК, которая опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств, и с учетом собственной сегментации рынка "Автостата", в России за ноябрь продано 127,9 тысячи новых легковушек - на 5% больше, чем годом ранее. При этом, по данным "Автостата", средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в ноябре составила 3,54 миллиона рублей. Таким образом, за месяц россияне потратили на приобретение новых легковушек 452,8 миллиарда рублей. В октябре эта сумма составляла 568,4 миллиарда рублей.
бизнес, россия, финансы
Бизнес, РОССИЯ, Финансы
02:31 10.12.2025
 
