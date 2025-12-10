https://1prime.ru/20251210/rossijane-865385487.html

Россияне стали чаще бронировать отели в Шарм-эль-Шейхе и Крыму

Россияне стали чаще бронировать отели в Шарм-эль-Шейхе и Крыму

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Туристы из России этой осенью почти в три раза чаще бронировали отели в Шарм-эль-Шейхе, более чем в два раза - в Крыму, рассказали РИА Новости в OneTwoTrip. "Самый серьезный рост показал Шарм-эль-Шейх: этой осенью на египетском курорте гостиницы бронировали на 180% чаще (чем годом ранее - ред.). Также больше туристов отдыхали в Крыму: доля Севастополя в общем объеме отельных заказов выросла на 131%, а Симферополя - на 116%", - выяснили в сервисе, проанализировав отельные бронирования на своей платформе за период с сентября по ноябрь. В десятку более востребованных локаций также вошли Гатчина в Ленинградской области, Шарджа в ОАЭ, таиландские пляжи Ката и Карон Бич, Тверь, Рыбинск и Тобольск. "Список городов, где отели этой осенью выбирали заметно реже, возглавил Куала Лумпур: доля столицы Малайзии снизилась на 55%. Почти настолько же, или на 54%, упала популярность Лазаревского в Краснодарском крае, а в Баку отдыхало на 52% меньше российских туристов", - сообщили в OneTwoTrip. Кроме того, менее популярны у путешественников стали Манила, Туапсе, Неаполь, Прага, Лион и Лимассол.

