Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще бронировать отели в Шарм-эль-Шейхе и Крыму - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/rossijane-865385487.html
Россияне стали чаще бронировать отели в Шарм-эль-Шейхе и Крыму
Россияне стали чаще бронировать отели в Шарм-эль-Шейхе и Крыму - 10.12.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще бронировать отели в Шарм-эль-Шейхе и Крыму
Туристы из России этой осенью почти в три раза чаще бронировали отели в Шарм-эль-Шейхе, более чем в два раза - в Крыму, рассказали РИА Новости в OneTwoTrip. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T06:51+0300
2025-12-10T06:51+0300
туризм
бизнес
россия
крым
севастополь
симферополь
onetwotrip
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865385487.jpg?1765338697
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Туристы из России этой осенью почти в три раза чаще бронировали отели в Шарм-эль-Шейхе, более чем в два раза - в Крыму, рассказали РИА Новости в OneTwoTrip. "Самый серьезный рост показал Шарм-эль-Шейх: этой осенью на египетском курорте гостиницы бронировали на 180% чаще (чем годом ранее - ред.). Также больше туристов отдыхали в Крыму: доля Севастополя в общем объеме отельных заказов выросла на 131%, а Симферополя - на 116%", - выяснили в сервисе, проанализировав отельные бронирования на своей платформе за период с сентября по ноябрь. В десятку более востребованных локаций также вошли Гатчина в Ленинградской области, Шарджа в ОАЭ, таиландские пляжи Ката и Карон Бич, Тверь, Рыбинск и Тобольск. "Список городов, где отели этой осенью выбирали заметно реже, возглавил Куала Лумпур: доля столицы Малайзии снизилась на 55%. Почти настолько же, или на 54%, упала популярность Лазаревского в Краснодарском крае, а в Баку отдыхало на 52% меньше российских туристов", - сообщили в OneTwoTrip. Кроме того, менее популярны у путешественников стали Манила, Туапсе, Неаполь, Прага, Лион и Лимассол.
крым
севастополь
симферополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, крым, севастополь, симферополь, onetwotrip
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, СИМФЕРОПОЛЬ, OneTwoTrip
06:51 10.12.2025
 
Россияне стали чаще бронировать отели в Шарм-эль-Шейхе и Крыму

Туристы из России осенью в три раза чаще бронировали отели в Шарм-эль-Шейхе и Крыму

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Туристы из России этой осенью почти в три раза чаще бронировали отели в Шарм-эль-Шейхе, более чем в два раза - в Крыму, рассказали РИА Новости в OneTwoTrip.
"Самый серьезный рост показал Шарм-эль-Шейх: этой осенью на египетском курорте гостиницы бронировали на 180% чаще (чем годом ранее - ред.). Также больше туристов отдыхали в Крыму: доля Севастополя в общем объеме отельных заказов выросла на 131%, а Симферополя - на 116%", - выяснили в сервисе, проанализировав отельные бронирования на своей платформе за период с сентября по ноябрь.
В десятку более востребованных локаций также вошли Гатчина в Ленинградской области, Шарджа в ОАЭ, таиландские пляжи Ката и Карон Бич, Тверь, Рыбинск и Тобольск.
"Список городов, где отели этой осенью выбирали заметно реже, возглавил Куала Лумпур: доля столицы Малайзии снизилась на 55%. Почти настолько же, или на 54%, упала популярность Лазаревского в Краснодарском крае, а в Баку отдыхало на 52% меньше российских туристов", - сообщили в OneTwoTrip.
Кроме того, менее популярны у путешественников стали Манила, Туапсе, Неаполь, Прага, Лион и Лимассол.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКРЫМСЕВАСТОПОЛЬСИМФЕРОПОЛЬOneTwoTrip
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала