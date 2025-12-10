Западные СМИ сообщили о провокационном шаге ЕС против России
Politico узнала о нарушении "золотого правила" ЕС из-за активов РФ
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. ЕС готов при необходимости продлить саммит, намеченный на 18 декабря, на дополнительные два дня, чтобы решить вопрос о конфискации замороженных российских активов, сообщает Politico со ссылкой на председателя Европейского совета Антониу Кошту.
"Это редкое отступление от золотого правила Кошты, согласно которому хороший саммит — это однодневный саммит", — говорится в публикации.
"Особая ситуация Бельгии в отношении использования замороженных российских активов неоспорима и должна быть решена таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковые риски", — подчеркивается в материале.
В случае несогласования сделки, Украина может остаться без средств к апрелю, отметили в издании.
Ситуация с российскими активами
После начала специальной военной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, расположенной в Бельгии.
Хотя Брюссель обещал оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется, внутренние ресурсы исчерпаны, и страны ЕС не желают выделять средства из собственных бюджетов. На этом фоне Еврокомиссия стремится получить согласие Бельгии на использование российских активов в качестве так называемого репарационного кредита.
Представитель Кремля, Дмитрий Песков, охарактеризовал разногласия Запада по этому вопросу как феноменальную ситуацию. Он также предупредил, что манипуляции с этими средствами приведут к серьёзным последствиям для стран и юридических лиц.
Валери Урбен, глава Euroclear, в понедельник предупредила, что использование средств Центробанка России для репарационного кредита Украине является "неизведанной территорией" и может угрожать финансовой стабильности.