Западные СМИ сообщили о провокационном шаге ЕС против России

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. ЕС готов при необходимости продлить саммит, намеченный на 18 декабря, на дополнительные два дня, чтобы решить вопрос о конфискации замороженных российских активов, сообщает Politico со ссылкой на председателя Европейского совета Антониу Кошту."Это редкое отступление от золотого правила Кошты, согласно которому хороший саммит — это однодневный саммит", — говорится в публикации.Согласно данным издания, на этой неделе послы ЕС будут работать в усиленном режиме, чтобы убедить Брюссель поддержать план изъятия средств Центробанка для финансирования Украины. "Особая ситуация Бельгии в отношении использования замороженных российских активов неоспорима и должна быть решена таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковые риски", — подчеркивается в материале.В случае несогласования сделки, Украина может остаться без средств к апрелю, отметили в издании. Ситуация с российскими активамиПосле начала специальной военной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, расположенной в Бельгии. Хотя Брюссель обещал оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется, внутренние ресурсы исчерпаны, и страны ЕС не желают выделять средства из собственных бюджетов. На этом фоне Еврокомиссия стремится получить согласие Бельгии на использование российских активов в качестве так называемого репарационного кредита. Представитель Кремля, Дмитрий Песков, охарактеризовал разногласия Запада по этому вопросу как феноменальную ситуацию. Он также предупредил, что манипуляции с этими средствами приведут к серьёзным последствиям для стран и юридических лиц. Валери Урбен, глава Euroclear, в понедельник предупредила, что использование средств Центробанка России для репарационного кредита Украине является "неизведанной территорией" и может угрожать финансовой стабильности.

украина, бельгия, брюссель, дмитрий песков, politico, euroclear, ес