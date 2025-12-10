Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Западные СМИ сообщили о провокационном шаге ЕС против России - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/rossiya-865408722.html
Западные СМИ сообщили о провокационном шаге ЕС против России
Западные СМИ сообщили о провокационном шаге ЕС против России - 10.12.2025, ПРАЙМ
Западные СМИ сообщили о провокационном шаге ЕС против России
ЕС готов при необходимости продлить саммит, намеченный на 18 декабря, на дополнительные два дня, чтобы решить вопрос о конфискации замороженных российских... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T16:22+0300
2025-12-10T16:22+0300
украина
бельгия
брюссель
дмитрий песков
politico
euroclear
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. ЕС готов при необходимости продлить саммит, намеченный на 18 декабря, на дополнительные два дня, чтобы решить вопрос о конфискации замороженных российских активов, сообщает Politico со ссылкой на председателя Европейского совета Антониу Кошту."Это редкое отступление от золотого правила Кошты, согласно которому хороший саммит — это однодневный саммит", — говорится в публикации.Согласно данным издания, на этой неделе послы ЕС будут работать в усиленном режиме, чтобы убедить Брюссель поддержать план изъятия средств Центробанка для финансирования Украины. "Особая ситуация Бельгии в отношении использования замороженных российских активов неоспорима и должна быть решена таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковые риски", — подчеркивается в материале.В случае несогласования сделки, Украина может остаться без средств к апрелю, отметили в издании. Ситуация с российскими активамиПосле начала специальной военной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, расположенной в Бельгии. Хотя Брюссель обещал оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется, внутренние ресурсы исчерпаны, и страны ЕС не желают выделять средства из собственных бюджетов. На этом фоне Еврокомиссия стремится получить согласие Бельгии на использование российских активов в качестве так называемого репарационного кредита. Представитель Кремля, Дмитрий Песков, охарактеризовал разногласия Запада по этому вопросу как феноменальную ситуацию. Он также предупредил, что манипуляции с этими средствами приведут к серьёзным последствиям для стран и юридических лиц. Валери Урбен, глава Euroclear, в понедельник предупредила, что использование средств Центробанка России для репарационного кредита Украине является "неизведанной территорией" и может угрожать финансовой стабильности.
https://1prime.ru/20251210/tsb-865395764.html
https://1prime.ru/20251209/kallas-865380517.html
https://1prime.ru/20251210/peskov-865388746.html
https://1prime.ru/20251209/smi-865348811.html
украина
бельгия
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_e9420680a7497f7bb8e89eff8bf490e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, бельгия, брюссель, дмитрий песков, politico, euroclear, ес
УКРАИНА, БЕЛЬГИЯ, Брюссель, Дмитрий Песков, Politico, Euroclear, ЕС
16:22 10.12.2025
 
Западные СМИ сообщили о провокационном шаге ЕС против России

Politico узнала о нарушении "золотого правила" ЕС из-за активов РФ

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. ЕС готов при необходимости продлить саммит, намеченный на 18 декабря, на дополнительные два дня, чтобы решить вопрос о конфискации замороженных российских активов, сообщает Politico со ссылкой на председателя Европейского совета Антониу Кошту.
"Это редкое отступление от золотого правила Кошты, согласно которому хороший саммит — это однодневный саммит", — говорится в публикации.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
ЦБ предложил разморозить средства российских инвесторов на счетах типа "С"
11:26
Согласно данным издания, на этой неделе послы ЕС будут работать в усиленном режиме, чтобы убедить Брюссель поддержать план изъятия средств Центробанка для финансирования Украины.
"Особая ситуация Бельгии в отношении использования замороженных российских активов неоспорима и должна быть решена таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковые риски", — подчеркивается в материале.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
На Западе забили тревогу после заявления Каллас о России
Вчера, 22:57
В случае несогласования сделки, Украина может остаться без средств к апрелю, отметили в издании.

Ситуация с российскими активами

После начала специальной военной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, расположенной в Бельгии.
Дмитрий Песков
Конфискация российских активов без ответа не останется, заявил Песков
08:41
Хотя Брюссель обещал оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется, внутренние ресурсы исчерпаны, и страны ЕС не желают выделять средства из собственных бюджетов. На этом фоне Еврокомиссия стремится получить согласие Бельгии на использование российских активов в качестве так называемого репарационного кредита.
Представитель Кремля, Дмитрий Песков, охарактеризовал разногласия Запада по этому вопросу как феноменальную ситуацию. Он также предупредил, что манипуляции с этими средствами приведут к серьёзным последствиям для стран и юридических лиц.
Валери Урбен, глава Euroclear, в понедельник предупредила, что использование средств Центробанка России для репарационного кредита Украине является "неизведанной территорией" и может угрожать финансовой стабильности.
Государственные флаги России и Японии - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
СМИ выяснили позицию Японии по использованию российских активов
Вчера, 08:16
 
УКРАИНАБЕЛЬГИЯБрюссельДмитрий ПесковPoliticoEuroclearЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала