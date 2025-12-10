https://1prime.ru/20251210/rosstat-865414261.html

Инфляция в России в ноябре замедлилась

Инфляция в России в ноябре замедлилась - 10.12.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России в ноябре замедлилась

Инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,42% в месячном выражении с 0,5% в октябре, в годовом - до 6,64% с 7,71% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T19:03+0300

2025-12-10T19:03+0300

2025-12-10T19:03+0300

мировая экономика

рф

владимир путин

максим решетников

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_0:26:3550:2023_1920x0_80_0_0_2e70bd6bad80b0d0054a15a3db6800e0.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,42% в месячном выражении с 0,5% в октябре, в годовом - до 6,64% с 7,71% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. "В ноябре 2025 года по сравнению с октябрем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,42%, по сравнению с декабрем 2024 года – 105,25%", - говорится в публикации ведомства. На продовольственные товары в ноябре цены выросли на 0,69% в месячном выражении после роста на 1,05% в октябре, в годовом - увеличились на 7,51%. Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце замедлился до 0,16% с 0,67% месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 3,47%. Услуги в ноябре подорожали на 0,36% в месячном выражении, в годовом - на 9,36%. Президент России Владимир Путин 8 декабря заявил, что инфляция в РФ по итогам 2025 года будет около 6% или даже ниже. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%. Вместе с тем на минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что инфляция в настоящий момент идет по траектории существенно ниже прогноза министерства.

https://1prime.ru/20251210/ekonomika-865413969.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рф, владимир путин, максим решетников, росстат