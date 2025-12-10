Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России в ноябре замедлилась - 10.12.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России в ноябре замедлилась
Инфляция в России в ноябре замедлилась
Инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,42% в месячном выражении с 0,5% в октябре, в годовом - до 6,64% с 7,71% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T19:03+0300
2025-12-10T19:03+0300
мировая экономика
рф
владимир путин
максим решетников
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/01/865091333_0:26:3550:2023_1920x0_80_0_0_2e70bd6bad80b0d0054a15a3db6800e0.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,42% в месячном выражении с 0,5% в октябре, в годовом - до 6,64% с 7,71% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат. "В ноябре 2025 года по сравнению с октябрем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,42%, по сравнению с декабрем 2024 года – 105,25%", - говорится в публикации ведомства. На продовольственные товары в ноябре цены выросли на 0,69% в месячном выражении после роста на 1,05% в октябре, в годовом - увеличились на 7,51%. Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце замедлился до 0,16% с 0,67% месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 3,47%. Услуги в ноябре подорожали на 0,36% в месячном выражении, в годовом - на 9,36%. Президент России Владимир Путин 8 декабря заявил, что инфляция в РФ по итогам 2025 года будет около 6% или даже ниже. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%. Вместе с тем на минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что инфляция в настоящий момент идет по траектории существенно ниже прогноза министерства.
рф
мировая экономика, рф, владимир путин, максим решетников, росстат
Мировая экономика, РФ, Владимир Путин, Максим Решетников, Росстат
19:03 10.12.2025
 
Инфляция в России в ноябре замедлилась

Инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,42%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Российские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,42% в месячном выражении с 0,5% в октябре, в годовом - до 6,64% с 7,71% месяцем ранее, сообщил в среду Росстат.
"В ноябре 2025 года по сравнению с октябрем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,42%, по сравнению с декабрем 2024 года – 105,25%", - говорится в публикации ведомства.
На продовольственные товары в ноябре цены выросли на 0,69% в месячном выражении после роста на 1,05% в октябре, в годовом - увеличились на 7,51%.
Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце замедлился до 0,16% с 0,67% месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 3,47%. Услуги в ноябре подорожали на 0,36% в месячном выражении, в годовом - на 9,36%.
Президент России Владимир Путин 8 декабря заявил, что инфляция в РФ по итогам 2025 года будет около 6% или даже ниже.
По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%. Вместе с тем на минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что инфляция в настоящий момент идет по траектории существенно ниже прогноза министерства.
Российский рынок акций вырос за основную сессию среды
18:56
Российский рынок акций вырос за основную сессию среды
18:56
 
Мировая экономикаРФВладимир ПутинМаксим РешетниковРосстат
 
 
Заголовок открываемого материала