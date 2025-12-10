https://1prime.ru/20251210/rosstat-865414736.html

Инфляция в России за неделю составила 0,05 процента

Инфляция в России на неделе со 2 по 8 декабря составила 0,05% против 0,04% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,31%, сообщил в среду Росстат. | 10.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе со 2 по 8 декабря составила 0,05% против 0,04% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,31%, сообщил в среду Росстат. "За период со 2 по 8 декабря 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,05%, с начала месяца – 100,06%, с начала года – 105,31%", - говорится в публикации. На плодоовощную продукцию за отчетный период были зафиксирована нетипичная для зимы дефляция - цены в среднем снизились на 0,1%. В том числе помидоры подешевели на 3,7%, свекла - на 0,5%, капуста - на 0,4%, бананы - на 0,2%. В то же время огурцы подорожали на 3,1%, лук - на 0,5%, картофель и яблоки - на 0,3%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) со 2 по 8 декабря подорожали: печенье - на 0,6%; сосиски, сардельки, ультрапастеризованное молоко и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,4%; фруктово-ягодные консервы для детского питания и гречка – на 0,3%; говядина, полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженая рыба, творог, пшеничный и ржаной хлеб, мука - на 0,2%; маргарин, сметана, овощные консервы для детского питания, вермишель и чай - на 0,1%. Подешевели сахар - на 0,7%, пшено - на 0,4%, свинина - на 0,3%, рис - на 0,2%, мясо кур, сливочное и подсолнечное масло, сыры и соль - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе со 2 по 8 декабря выросли цены на хозяйственное мыло - на 0,3%, пеленки для новорожденных, зубные щетки и спички - на 0,2%, туалетную бумагу и мыло, зубные пасты, прокладки - на 0,1%. Снизились цены на детские подгузники - на 0,2%, сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Телевизоры подорожали на 0,7%. Электропылесосы и смартфоны подешевели на 1,1% и 0,1% соответственно. Цена иностранных легковых автомобилей увеличилась на 0,2%, отечественных - осталась прежней. Дизельное топливо подорожало на 0,1%, а автомобильный бензин подешевел на 0,2%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожал трекрезан - на 0,8%, валидол, активированный уголь, анальгин и левомеколь - на 0,6%, нимесулид - на 0,5%, ренгалин - на 0,3%, корвалол - на 0,2%, лизобакт - на 0,1%. Снизились цены на пенталгин - на 0,4%.

