Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности - 10.12.2025, ПРАЙМ
Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности
2025-12-10T19:36+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2025 года составила 9,4 миллиона человек, или 6,5% жителей страны, следует из предварительных данных Росстата. В первом квартале она составляла 11,9 миллиона человек (8,1% жителей страны), во втором - 10,8 миллиона человек (7,4%). Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально увеличивается по уровню инфляции. Как следует из данных Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года была на уровне 11 329 рублей. В третьем квартале текущего года значение границы бедности составило 16 980 рублей (рост на 48,48% к четвертому кварталу 2020 года). "Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 6,5% жителей страны. По сравнению с третьим кварталом 2024 года доля населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 1,5 п.п. На снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения за счет роста заработных плат, доходов от предпринимательской деятельности и социальных пособий", - говорится в комментарии статистического ведомства. В январе-сентябре численность населения с денежными доходами ниже границы бедности была 10,5 миллиона человек, или 7,2% жителей страны. В июне президент России Владимир Путин говорил о Россия достигла рекордного снижения уровня бедности. По итогам прошлого года она составила 7,2%.
19:36 10.12.2025
 
Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности

Доля россиян с доходами ниже границы бедности в III квартале составила 6,5%

© РИА Новости . Мария Девахина
Рубли
Рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Численность населения России с денежными доходами ниже границы бедности в третьем квартале 2025 года составила 9,4 миллиона человек, или 6,5% жителей страны, следует из предварительных данных Росстата.
В первом квартале она составляла 11,9 миллиона человек (8,1% жителей страны), во втором - 10,8 миллиона человек (7,4%).
Начальное значение "границы бедности" устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года, который ежеквартально увеличивается по уровню инфляции.
Как следует из данных Росстата, базовая граница бедности в четвертом квартале 2020 года была на уровне 11 329 рублей. В третьем квартале текущего года значение границы бедности составило 16 980 рублей (рост на 48,48% к четвертому кварталу 2020 года).
"Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 6,5% жителей страны. По сравнению с третьим кварталом 2024 года доля населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 1,5 п.п. На снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения за счет роста заработных плат, доходов от предпринимательской деятельности и социальных пособий", - говорится в комментарии статистического ведомства.
В январе-сентябре численность населения с денежными доходами ниже границы бедности была 10,5 миллиона человек, или 7,2% жителей страны.
В июне президент России Владимир Путин говорил о Россия достигла рекордного снижения уровня бедности. По итогам прошлого года она составила 7,2%.
Инфляция в России на 8 декабря составила 6,34 процента
