В РСТ рассказали о бронировании туров в Таиланд
В РСТ рассказали о бронировании туров в Таиланд - 10.12.2025, ПРАЙМ
В РСТ рассказали о бронировании туров в Таиланд
Бронирование туров в Таиланд идет стабильно, как на ближайшие даты, так и на более отдаленные, сообщила журналистам эксперт Российского союза туриндустрии...
2025-12-10T17:41+0300
2025-12-10T17:41+0300
2025-12-10T17:41+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Бронирование туров в Таиланд идет стабильно, как на ближайшие даты, так и на более отдаленные, сообщила журналистам эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева. Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. "Бронирование туров идет стабильно, как на ближайшие даты, так и на глубину. Стоит отметить, что уже на новогодние даты практически все распродано. Наибольшей популярностью пользуются курорты Паттайя и Пхукет, которые расположены в сотнях километров от зоны конфликта. Поэтому отдыху гостей ничего не мешает", - сказала Худаева. Она подчеркнула, что Таиланд востребован у российских туристов, входит в топ-3 направлений по спросу на зимний сезон. "Наша принимающая компания следит ситуацией в стране для принятия оперативных мер безопасности", - добавила Худаева.
