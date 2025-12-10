Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РСТ рассказали о бронировании туров в Таиланд - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251210/rst-865411914.html
В РСТ рассказали о бронировании туров в Таиланд
В РСТ рассказали о бронировании туров в Таиланд - 10.12.2025, ПРАЙМ
В РСТ рассказали о бронировании туров в Таиланд
Бронирование туров в Таиланд идет стабильно, как на ближайшие даты, так и на более отдаленные, сообщила журналистам эксперт Российского союза туриндустрии... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T17:41+0300
2025-12-10T17:41+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
таиланд
камбоджа
паттайя
российский союз туриндустрии
anex
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/04/841510498_0:352:2401:1702_1920x0_80_0_0_3bfb1455935c1e1ec3d34062ca7ab41c.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Бронирование туров в Таиланд идет стабильно, как на ближайшие даты, так и на более отдаленные, сообщила журналистам эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева. Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе. "Бронирование туров идет стабильно, как на ближайшие даты, так и на глубину. Стоит отметить, что уже на новогодние даты практически все распродано. Наибольшей популярностью пользуются курорты Паттайя и Пхукет, которые расположены в сотнях километров от зоны конфликта. Поэтому отдыху гостей ничего не мешает", - сказала Худаева. Она подчеркнула, что Таиланд востребован у российских туристов, входит в топ-3 направлений по спросу на зимний сезон. "Наша принимающая компания следит ситуацией в стране для принятия оперативных мер безопасности", - добавила Худаева.
https://1prime.ru/20251127/titov-864985889.html
таиланд
камбоджа
паттайя
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84151/04/841510498_59:0:2328:1702_1920x0_80_0_0_4aed4dadab142efd66f29b7df4ed7c5f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, таиланд, камбоджа, паттайя, российский союз туриндустрии, anex
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТАИЛАНД, КАМБОДЖА, Паттайя, Российский союз туриндустрии, Anex
17:41 10.12.2025
 
В РСТ рассказали о бронировании туров в Таиланд

Худаева: бронирование туров в Таиланд идет стабильно

© Unsplash/Waranont (Joe)Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд. Архивное фото
© Unsplash/Waranont (Joe)
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Бронирование туров в Таиланд идет стабильно, как на ближайшие даты, так и на более отдаленные, сообщила журналистам эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева.
Эскалация боевых действий в приграничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, ВВС Таиланда нанесли авиаудары. Во вторник камбоджийские СМИ сообщали, что ожесточенные боестолкновения продолжаются по всей тайско-камбоджийской границе.
"Бронирование туров идет стабильно, как на ближайшие даты, так и на глубину. Стоит отметить, что уже на новогодние даты практически все распродано. Наибольшей популярностью пользуются курорты Паттайя и Пхукет, которые расположены в сотнях километров от зоны конфликта. Поэтому отдыху гостей ничего не мешает", - сказала Худаева.
Она подчеркнула, что Таиланд востребован у российских туристов, входит в топ-3 направлений по спросу на зимний сезон.
"Наша принимающая компания следит ситуацией в стране для принятия оперативных мер безопасности", - добавила Худаева.
Специальный представитель президента РФ Борис Титов - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Титов призвал российские компании инвестировать в инфраструктуру Таиланда
27 ноября, 10:15
 
ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯТАИЛАНДКАМБОДЖАПаттайяРоссийский союз туриндустрииAnex
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала