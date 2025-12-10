Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ставка RUONIA 9 декабря снизилась на 0,12 п.п. - 10.12.2025, ПРАЙМ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
Ставка RUONIA 9 декабря снизилась на 0,12 п.п.
Ставка RUONIA 9 декабря снизилась на 0,12 п.п.
2025-12-10T14:44+0300
2025-12-10T14:44+0300
банк россии
финансы
ruonia
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 9 декабря, снизилась на 0,12 процентного пункта и составила 16,37%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 750,52 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
финансы, ruonia
Банк России, Финансы, RUONIA
14:44 10.12.2025
 
Ставка RUONIA 9 декабря снизилась на 0,12 п.п.

Ставка RUONIA 9 декабря снизилась на 0,12 процентного пункта и составила 16,37%

Банк России
Банк России
Банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) во вторник, 9 декабря, снизилась на 0,12 процентного пункта и составила 16,37%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 750,52 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Совфед продлил антисанкционные полномочия ЦБ на 2026 год
13:11
 
Банк России Финансы RUONIA
 
 
Заголовок открываемого материала