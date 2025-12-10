Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций растет во второй половине основных торгов среды - 10.12.2025
Российский рынок акций растет во второй половине основных торгов среды
Российский рынок акций растет во второй половине основных торгов среды - 10.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет во второй половине основных торгов среды
Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии среды на фоне позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев... | 10.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии среды на фоне позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 17.07 мск рос на 0,73%, до 2 722,38 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,11% - до 61,87 доллара за баррель. "Российский рынок акций сегодня совершает разнонаправленные движения, амплитуда которых увеличивается. Несколько раз были переписаны дневные вершины, но в середине торгов произошла просадка с обновлением сегодняшнего минимума. Тем не менее наши фондовые индикаторы остаются в хорошем плюсе, правда, за счет мощного восходящего движения предыдущей вечерней сессии. Оно было вызвано некоторым улучшением новостного фона, связанного с геополитикой", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Индекс Мосбиржи торгуется в районе 2720 пунктов, отражая умеренно позитивный риск-аппетит на фоне новостного потока, комментирует Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". В лидерах роста - акции "Вуш холдинга" (+5,83%), "Магнита" (+3,13%), "Интер РАО" (+2,94%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,83%), обыкновенные акции Мосбиржи (+1,7%). "В фокусе рынка остаются акции ЮГК (+0,43%), которые реагируют на развитие ситуации с обязательной офертой миноритариям после перехода контроля к Росимуществу, а также макроожидания, где в "Сбере" закладывают около 1% роста ВВП и снижение ключевой ставки до 12% к концу 2026 года", - рассказал Вишневский. В лидерах снижения - бумаги Московского кредитного банка (-3,09%), префы "Ленэнерго" (-1,09%), обыкновенные акции ВК (-1,08%), НМТП (-1,01%), "Совкомфлота" (-0,87%), "В РФ после закрытия основных торгов ждут данных по потребительской инфляции за ноябрь, которые будут влиять на решение ЦБ в следующую пятницу, а также продолжают оценивать поступающие геополитические сигналы", - напомнила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Дальнейшая динамика индекса по-прежнему будет находиться в зависимости от хода мирных переговоров и сопряженных с ними инфоповодов, заключает Илья Купреев из УК "Первая". "Индекс Мосбиржи остается в рамках обозначенного в понедельник диапазона консолидации 2690–2770 пунктов. Еще в начале предыдущей сессии он проверял на прочность его нижнюю границу, а уже в конце немного не дошел до верхней, остановившись вблизи полуторамесячной вершины, установленной в понедельник. Скорее всего, разнонаправленная динамика нашего рынка сохранится, а устойчивая тенденция сформируется только в случае появления очевидных признаков провала переговорного процесса по украинскому урегулированию или, напротив, прогресса в нем", - считает Бабин.
17:25 10.12.2025
 
Российский рынок акций растет во второй половине основных торгов среды

Российский рынок акций растет во второй половине дня на позитиве в геополитике

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций растет во второй половине основной торговой сессии среды на фоне позитива в геополитике, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 17.07 мск рос на 0,73%, до 2 722,38 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 0,11% - до 61,87 доллара за баррель.
"Российский рынок акций сегодня совершает разнонаправленные движения, амплитуда которых увеличивается. Несколько раз были переписаны дневные вершины, но в середине торгов произошла просадка с обновлением сегодняшнего минимума. Тем не менее наши фондовые индикаторы остаются в хорошем плюсе, правда, за счет мощного восходящего движения предыдущей вечерней сессии. Оно было вызвано некоторым улучшением новостного фона, связанного с геополитикой", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Индекс Мосбиржи торгуется в районе 2720 пунктов, отражая умеренно позитивный риск-аппетит на фоне новостного потока, комментирует Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер".
В лидерах роста - акции "Вуш холдинга" (+5,83%), "Магнита" (+3,13%), "Интер РАО" (+2,94%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,83%), обыкновенные акции Мосбиржи (+1,7%).
"В фокусе рынка остаются акции ЮГК (+0,43%), которые реагируют на развитие ситуации с обязательной офертой миноритариям после перехода контроля к Росимуществу, а также макроожидания, где в "Сбере" закладывают около 1% роста ВВП и снижение ключевой ставки до 12% к концу 2026 года", - рассказал Вишневский.
В лидерах снижения - бумаги Московского кредитного банка (-3,09%), префы "Ленэнерго" (-1,09%), обыкновенные акции ВК (-1,08%), НМТП (-1,01%), "Совкомфлота" (-0,87%),
"В РФ после закрытия основных торгов ждут данных по потребительской инфляции за ноябрь, которые будут влиять на решение ЦБ в следующую пятницу, а также продолжают оценивать поступающие геополитические сигналы", - напомнила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Дальнейшая динамика индекса по-прежнему будет находиться в зависимости от хода мирных переговоров и сопряженных с ними инфоповодов, заключает Илья Купреев из УК "Первая".
"Индекс Мосбиржи остается в рамках обозначенного в понедельник диапазона консолидации 2690–2770 пунктов. Еще в начале предыдущей сессии он проверял на прочность его нижнюю границу, а уже в конце немного не дошел до верхней, остановившись вблизи полуторамесячной вершины, установленной в понедельник. Скорее всего, разнонаправленная динамика нашего рынка сохранится, а устойчивая тенденция сформируется только в случае появления очевидных признаков провала переговорного процесса по украинскому урегулированию или, напротив, прогресса в нем", - считает Бабин.
