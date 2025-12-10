https://1prime.ru/20251210/rynok-865381344.html

Российский рынок лизинга по итогам 2025 года снизится на 45%

Российский рынок лизинга по итогам 2025 года снизится на 45%

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российский рынок лизинга по итогам 2025 года снизится на 45%, в результате чего объем нового бизнеса составит менее двух триллионов рублей, говорится в исследовании агентства "Эксперт РА", которое есть в распоряжении РИА Новости. Понятие "новый бизнес" является одним из ключевых показателей в лизинге и означает стоимость переданных в лизинг предпринимателям автотранспорта и техники с НДС. "По итогам 2025 года рынок лизинга покажет снижение на 45%, в результате чего объем нового бизнеса составит менее 2 трлн руб., по оценкам агентства "Эксперт РА". Первая половина 2025 года проходила в условиях жесткой денежно-кредитной политики, что оказало сильное давление не только на спрос и платежеспособность клиентов, но и на снижение риск-аппетита лизинговых компаний. Начавшееся постепенное снижение ключевой ставки с июня 2025 года оказалось пока недостаточным для оживления рынка", - говорится в исследовании. Согласно данным, по итогам девяти месяцев 2025 года объем нового бизнеса сократился на 48% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1,38 миллиарда рублей. По мнению экспертов агентства, реализация отложенного спроса на фоне поступательного снижения ключевой ставки послужит драйвером рынка лизинга в следующем году. "Однако сдерживающим фактором по обновлению основных фондов лизингополучателями станет рост цен на имущество после внедрения утилизационного сбора в автосегменте и ужесточения налоговой политики. Слабые темпы экономического роста, снижение покупательной способности населения и повышение налогов негативной отразятся на секторе МСБ (малого и среднего бизнеса - ред.)", - отмечают в агентстве. По прогнозу "Эксперта РА", в базовом сценарии рынок лизинга РФ покажет рост в пределах 15-20% по итогам 2026 года и слегка превысит отметку в два триллиона рублей, что соответствует объему 2021 года. "Более высокие темпы роста рынка возможны при более быстром снижении ключевой ставки в течение 2026 года", - заключили эксперты.

