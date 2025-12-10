https://1prime.ru/20251210/s-400-865383379.html

Посол США призвал Турцию отказаться от российских С-400 ради F-35

Посол США призвал Турцию отказаться от российских С-400 ради F-35 - 10.12.2025, ПРАЙМ

Посол США призвал Турцию отказаться от российских С-400 ради F-35

Турция должна отказаться от российских С-400 ради получения американских истребителей F-35, заявил посол США в Турции Томас Баррак. | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T03:01+0300

2025-12-10T03:01+0300

2025-12-10T03:01+0300

россия

экономика

мировая экономика

турция

сша

великобритания

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

f-35 lightning ii

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865383379.jpg?1765324910

ВАШИНГТОН, 10 дек – ПРАЙМ. Турция должна отказаться от российских С-400 ради получения американских истребителей F-35, заявил посол США в Турции Томас Баррак. Президент США Дональд Трамп отметил в конце сентября, что Соединенные Штаты могут позволить Турции приобрести F-35, если турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган "сделает что-то" для Америки. Сам Баррак ранее выразил надежду, что вопрос о поставках истребителей будет решен до конца года. "Как установлено законодательством США, Турция должна больше не эксплуатировать и не владеть системой С-400, чтобы вернуться в программу F-35", – указал он в соцсети Х. Баррак отметил, что США продолжают переговоры с Турцией относительно ее желания вновь присоединиться к программе F-35. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но республика на это не пошла. В наказание Соединенные Штаты исключили страну из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввели санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с государством, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

турция

сша

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, турция, сша, великобритания, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, f-35 lightning ii