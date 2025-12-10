https://1prime.ru/20251210/sber-865395348.html
"Сбер" ожидает рост депозитов физлиц в 2026 году
"Сбер" ожидает рост депозитов физлиц в 2026 году - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Сбер" ожидает рост депозитов физлиц в 2026 году
Сбербанк ожидает рост депозитов физических лиц в российских банках в 2026 году на 11-13%, у себя - в соответствии с сектором.
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает рост депозитов физических лиц в российских банках в 2026 году на 11-13%, у себя - в соответствии с сектором. Прогноз приведен презентации, представленной на мероприятии "Сделано в "Сбере".
