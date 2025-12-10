Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" ожидает оживления фондового рынка в 2026 году - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Сбер" ожидает оживления фондового рынка в 2026 году
"Сбер" ожидает оживления фондового рынка в 2026 году - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Сбер" ожидает оживления фондового рынка в 2026 году
Рынок ценных бумаг в России в 2026 году оживится, считает первый зампред правления банка Кирилл Царев, добавляя, что клиенты самого банка могут пополнить свои... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T11:35+0300
2025-12-10T11:35+0300
экономика
финансы
рынок
россия
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112387_13:0:1922:1074_1920x0_80_0_0_b77badab5fdd696b101c046e3bbda71c.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Рынок ценных бумаг в России в 2026 году оживится, считает первый зампред правления банка Кирилл Царев, добавляя, что клиенты самого банка могут пополнить свои брокерские счета на сумму более 1 триллиона рублей. "Есть ожидания по оживлению рынка ценных бумаг. И мы ожидаем, с одной стороны, увеличение остатков на брокерских счетах в наших инвестиционных продуктах - более 1 триллиона рублей", - заявил он, выступая на мероприятии "Сделано в "Сбере". При этом банк ждет прироста и по инвестпродуктам, и по депозитам. Ранее глава Сбербанка Герман Греф поделился прогнозом, что депозиты физлиц в банке в следующем году вырастут на 11-13%. "Наша задача, чтобы эти перетоки для клиента были максимально бесшовные и удобные", - заключил Царев.
финансы, рынок, россия, герман греф, сбербанк
Экономика, Финансы, Рынок, РОССИЯ, Герман Греф, Сбербанк
11:35 10.12.2025
 
"Сбер" ожидает оживления фондового рынка в 2026 году

Царев: рынок ценных бумаг в России в 2026 году оживится

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Рынок ценных бумаг в России в 2026 году оживится, считает первый зампред правления банка Кирилл Царев, добавляя, что клиенты самого банка могут пополнить свои брокерские счета на сумму более 1 триллиона рублей.
"Есть ожидания по оживлению рынка ценных бумаг. И мы ожидаем, с одной стороны, увеличение остатков на брокерских счетах в наших инвестиционных продуктах - более 1 триллиона рублей", - заявил он, выступая на мероприятии "Сделано в "Сбере".
При этом банк ждет прироста и по инвестпродуктам, и по депозитам. Ранее глава Сбербанка Герман Греф поделился прогнозом, что депозиты физлиц в банке в следующем году вырастут на 11-13%.
"Наша задача, чтобы эти перетоки для клиента были максимально бесшовные и удобные", - заключил Царев.
"Сбер" дал прогноз по ключевой ставке в 2026 году
11:09
 
