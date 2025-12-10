"Сбер" ожидает оживления фондового рынка в 2026 году

https://1prime.ru/20251210/sber-865396512.html

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Рынок ценных бумаг в России в 2026 году оживится, считает первый зампред правления банка Кирилл Царев, добавляя, что клиенты самого банка могут пополнить свои брокерские счета на сумму более 1 триллиона рублей. "Есть ожидания по оживлению рынка ценных бумаг. И мы ожидаем, с одной стороны, увеличение остатков на брокерских счетах в наших инвестиционных продуктах - более 1 триллиона рублей", - заявил он, выступая на мероприятии "Сделано в "Сбере". При этом банк ждет прироста и по инвестпродуктам, и по депозитам. Ранее глава Сбербанка Герман Греф поделился прогнозом, что депозиты физлиц в банке в следующем году вырастут на 11-13%. "Наша задача, чтобы эти перетоки для клиента были максимально бесшовные и удобные", - заключил Царев.

