Сенатор предложил обязать авиакомпании предоставлять ваучеры на воду и еду - 10.12.2025
Сенатор предложил обязать авиакомпании предоставлять ваучеры на воду и еду
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил обязать авиакомпании предоставлять ваучеры на воду и еду пассажирам авиарейсов, задерживающихся на 4 часа и более.
бизнес
россия
рф
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил обязать авиакомпании предоставлять ваучеры на воду и еду пассажирам авиарейсов, задерживающихся на 4 часа и более. Обращение с соответствующим предложением сенатор направил на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас сообщить позицию министерства транспорта РФ относительно целесообразности внедрения системы "ваучеров", дающих право на приобретение воды и питания за каждые 4 часа задержки рейса, предназначенных для пассажиров, рейс которых был задержан", - говорится в документе. В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов объяснил, что в настоящее время законодательство обязывает авиакомпании предоставлять людям еду и воду при задержках рейсов. При этом, отметил парламентарий, регулярно появляются сообщение о нарушении этой нормы и пассажирам приходится собирать чеки и возмещать расходы, связываясь с авиакомпанией. "Проще и для авиакомпаний, и для пассажиров, сразу установить условную фиксированную сумму ваучеров на питание. Учитывая, что и сейчас авиакомпании должны покупать это всё самостоятельно, дополнительных расходов не потребуется и на стоимость билетов это повлиять не должно. Покрывать же расходы на ваучеры должны авиакомпании", - добавил Гибатдинов.
бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ
04:32 10.12.2025
 
Сенатор предложил обязать авиакомпании предоставлять ваучеры на воду и еду

Сенатор Гибатдинов предложил обязать авиакомпании предоставлять ваучеры на воду и еду

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил обязать авиакомпании предоставлять ваучеры на воду и еду пассажирам авиарейсов, задерживающихся на 4 часа и более.
Обращение с соответствующим предложением сенатор направил на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас сообщить позицию министерства транспорта РФ относительно целесообразности внедрения системы "ваучеров", дающих право на приобретение воды и питания за каждые 4 часа задержки рейса, предназначенных для пассажиров, рейс которых был задержан", - говорится в документе.
В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов объяснил, что в настоящее время законодательство обязывает авиакомпании предоставлять людям еду и воду при задержках рейсов. При этом, отметил парламентарий, регулярно появляются сообщение о нарушении этой нормы и пассажирам приходится собирать чеки и возмещать расходы, связываясь с авиакомпанией.
"Проще и для авиакомпаний, и для пассажиров, сразу установить условную фиксированную сумму ваучеров на питание. Учитывая, что и сейчас авиакомпании должны покупать это всё самостоятельно, дополнительных расходов не потребуется и на стоимость билетов это повлиять не должно. Покрывать же расходы на ваучеры должны авиакомпании", - добавил Гибатдинов.
 
