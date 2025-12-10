https://1prime.ru/20251210/serebro--865393046.html
Аналитики дали прогноз по мировому спросу на серебро
Аналитики дали прогноз по мировому спросу на серебро - 10.12.2025, ПРАЙМ
Аналитики дали прогноз по мировому спросу на серебро
Мировой спрос на серебро будет расти в среднем на 3,4% вплоть до 2031 года на фоне роста производства электромобилей, сообщает Институт серебра (The Silver... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T10:29+0300
2025-12-10T10:29+0300
2025-12-10T10:29+0300
экономика
бизнес
серебро
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мировой спрос на серебро будет расти в среднем на 3,4% вплоть до 2031 года на фоне роста производства электромобилей, сообщает Институт серебра (The Silver Institute). "В целом мы прогнозируем, что мировой спрос на серебро со стороны автомобильной промышленности будет расти со среднегодовым темпом роста 3,4% в период с 2025 по 2031 год и достигнет примерно 94 миллионов унций к 2031 году", - говорится в отчете института. Как отмечают аналитики, в 2024 году на автомобили с двигателями внутреннего сгорания приходилось 55% спроса на серебро, а на электромобили — 30%. Быстрый рост спроса и производства электромобилей означает, что, согласно прогнозам, к 2027 году производство электромобилей превзойдет выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания - к 2031 году на них будет приходиться 59% доли рынка. Таким образом, электромобили будут формировать основной спрос на серебро со стороны автомобильной промышленности. "Мы ожидаем, что мировое производство электромобилей будет расти со среднегодовым темпом роста в 13% в период с 2025 по 2031 год", - прогнозируют авторы документа.
https://1prime.ru/20251025/serebro-863921120.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_7a500ce6f5137ebdf0f138878e01ffe1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, серебро
Экономика, Бизнес, серебро
Аналитики дали прогноз по мировому спросу на серебро
The Silver Institute: спрос на серебро будет расти в среднем на 3,4 процента
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ.
Мировой спрос на серебро будет расти в среднем на 3,4% вплоть до 2031 года на фоне роста производства электромобилей, сообщает
Институт серебра (The Silver Institute).
"В целом мы прогнозируем, что мировой спрос на серебро со стороны автомобильной промышленности будет расти со среднегодовым темпом роста 3,4% в период с 2025 по 2031 год и достигнет примерно 94 миллионов унций к 2031 году", - говорится в отчете института.
Как отмечают аналитики, в 2024 году на автомобили с двигателями внутреннего сгорания приходилось 55% спроса на серебро, а на электромобили — 30%.
Быстрый рост спроса и производства электромобилей означает, что, согласно прогнозам, к 2027 году производство электромобилей превзойдет выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания - к 2031 году на них будет приходиться 59% доли рынка. Таким образом, электромобили будут формировать основной спрос на серебро со стороны автомобильной промышленности.
"Мы ожидаем, что мировое производство электромобилей будет расти со среднегодовым темпом роста в 13% в период с 2025 по 2031 год", - прогнозируют авторы документа.
Эксперт предположил, когда серебро может подорожать до 60 долларов