Аналитики дали прогноз по мировому спросу на серебро - 10.12.2025, ПРАЙМ
Аналитики дали прогноз по мировому спросу на серебро
2025-12-10T10:29+0300
2025-12-10T10:29+0300
экономика
бизнес
серебро
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мировой спрос на серебро будет расти в среднем на 3,4% вплоть до 2031 года на фоне роста производства электромобилей, сообщает Институт серебра (The Silver Institute). "В целом мы прогнозируем, что мировой спрос на серебро со стороны автомобильной промышленности будет расти со среднегодовым темпом роста 3,4% в период с 2025 по 2031 год и достигнет примерно 94 миллионов унций к 2031 году", - говорится в отчете института. Как отмечают аналитики, в 2024 году на автомобили с двигателями внутреннего сгорания приходилось 55% спроса на серебро, а на электромобили — 30%. Быстрый рост спроса и производства электромобилей означает, что, согласно прогнозам, к 2027 году производство электромобилей превзойдет выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания - к 2031 году на них будет приходиться 59% доли рынка. Таким образом, электромобили будут формировать основной спрос на серебро со стороны автомобильной промышленности. "Мы ожидаем, что мировое производство электромобилей будет расти со среднегодовым темпом роста в 13% в период с 2025 по 2031 год", - прогнозируют авторы документа.
10:29 10.12.2025
 
Аналитики дали прогноз по мировому спросу на серебро

The Silver Institute: спрос на серебро будет расти в среднем на 3,4 процента

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Мировой спрос на серебро будет расти в среднем на 3,4% вплоть до 2031 года на фоне роста производства электромобилей, сообщает Институт серебра (The Silver Institute).
"В целом мы прогнозируем, что мировой спрос на серебро со стороны автомобильной промышленности будет расти со среднегодовым темпом роста 3,4% в период с 2025 по 2031 год и достигнет примерно 94 миллионов унций к 2031 году", - говорится в отчете института.
Как отмечают аналитики, в 2024 году на автомобили с двигателями внутреннего сгорания приходилось 55% спроса на серебро, а на электромобили — 30%.
Быстрый рост спроса и производства электромобилей означает, что, согласно прогнозам, к 2027 году производство электромобилей превзойдет выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания - к 2031 году на них будет приходиться 59% доли рынка. Таким образом, электромобили будут формировать основной спрос на серебро со стороны автомобильной промышленности.
"Мы ожидаем, что мировое производство электромобилей будет расти со среднегодовым темпом роста в 13% в период с 2025 по 2031 год", - прогнозируют авторы документа.
