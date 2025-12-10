https://1prime.ru/20251210/sfery-865384851.html
Названы сферы с самой высокой медианной зарплатой
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Самую высокую медианную заработную плату предлагают в топ-менеджменте – 148 тысяч рублей, следом идут сферы стратегий, инвестиций, консалтинга и транспорта, логистики и перевозок с зарплатой в 129,4 и 120,7 тысячи рублей соответственно, сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
В пресс-службе рассказали, что в начале зимы медиана зарплатных предложений составила 83,7 тысяч рублей, что на 14% больше, чем год назад.
"В некоторых сферах компании готовы предложить заработную плату выше, чем по России в целом. Так, самую высокую (медианную - ред.) заработную плату предлагают в топ-менеджменте – 148 тысяч рублей. На втором месте – стратегии, инвестиции и консалтинг (129,4 тысячи рублей), на третьем – транспорт, логистика и перевозки (120,7 тысячи рублей)", - уточнили в пресс-службе.
Согласно данным сервиса, лидером по уровню медианной заработной платы стала Магаданская область - 119,3 тысячи рублей. В топ-5 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (118,6 тысячи рублей), Москва (106,7 тысячи рублей), Республика Саха (103,6 тысячи рублей) и Амурская область (100 тысяч рублей).
