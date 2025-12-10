Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы сферы с самой высокой медианной зарплатой - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251210/sfery-865384851.html
Названы сферы с самой высокой медианной зарплатой
Названы сферы с самой высокой медианной зарплатой - 10.12.2025, ПРАЙМ
Названы сферы с самой высокой медианной зарплатой
Самую высокую медианную заработную плату предлагают в топ-менеджменте – 148 тысяч рублей, следом идут сферы стратегий, инвестиций, консалтинга и транспорта,... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T05:51+0300
2025-12-10T05:51+0300
финансы
экономика
магаданская область
москва
амурская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865384851.jpg?1765335065
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Самую высокую медианную заработную плату предлагают в топ-менеджменте – 148 тысяч рублей, следом идут сферы стратегий, инвестиций, консалтинга и транспорта, логистики и перевозок с зарплатой в 129,4 и 120,7 тысячи рублей соответственно, сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru. В пресс-службе рассказали, что в начале зимы медиана зарплатных предложений составила 83,7 тысяч рублей, что на 14% больше, чем год назад. "В некоторых сферах компании готовы предложить заработную плату выше, чем по России в целом. Так, самую высокую (медианную - ред.) заработную плату предлагают в топ-менеджменте – 148 тысяч рублей. На втором месте – стратегии, инвестиции и консалтинг (129,4 тысячи рублей), на третьем – транспорт, логистика и перевозки (120,7 тысячи рублей)", - уточнили в пресс-службе. Согласно данным сервиса, лидером по уровню медианной заработной платы стала Магаданская область - 119,3 тысячи рублей. В топ-5 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (118,6 тысячи рублей), Москва (106,7 тысячи рублей), Республика Саха (103,6 тысячи рублей) и Амурская область (100 тысяч рублей).
магаданская область
москва
амурская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, магаданская область, москва, амурская область
Финансы, Экономика, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКВА, Амурская область
05:51 10.12.2025
 
Названы сферы с самой высокой медианной зарплатой

hh.ru: самую высокую медианную зарплату предлагают в топ-менеджменте

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Самую высокую медианную заработную плату предлагают в топ-менеджменте – 148 тысяч рублей, следом идут сферы стратегий, инвестиций, консалтинга и транспорта, логистики и перевозок с зарплатой в 129,4 и 120,7 тысячи рублей соответственно, сообщили РИА Новости в пресс-службе hh.ru.
В пресс-службе рассказали, что в начале зимы медиана зарплатных предложений составила 83,7 тысяч рублей, что на 14% больше, чем год назад.
"В некоторых сферах компании готовы предложить заработную плату выше, чем по России в целом. Так, самую высокую (медианную - ред.) заработную плату предлагают в топ-менеджменте – 148 тысяч рублей. На втором месте – стратегии, инвестиции и консалтинг (129,4 тысячи рублей), на третьем – транспорт, логистика и перевозки (120,7 тысячи рублей)", - уточнили в пресс-службе.
Согласно данным сервиса, лидером по уровню медианной заработной платы стала Магаданская область - 119,3 тысячи рублей. В топ-5 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (118,6 тысячи рублей), Москва (106,7 тысячи рублей), Республика Саха (103,6 тысячи рублей) и Амурская область (100 тысяч рублей).
 
ЭкономикаФинансыМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬМОСКВААмурская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала