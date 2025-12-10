https://1prime.ru/20251210/siluanov--865389241.html

Силуанов рассказал о девальвации рубля в 1998 году

Курс в 1998 году упал до 20 рублей за доллар, произошла девальвация, зарплата в пересчете на доллары резко снизилась, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов

экономика

финансы

рф

антон силуанов

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691727_0:87:3080:1820_1920x0_80_0_0_5c53935b8e4706b498404e6db30d400f.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Курс в 1998 году упал до 20 рублей за доллар, произошла девальвация, зарплата в пересчете на доллары резко снизилась, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов, отметив, что его зарплата в то время не превышала 10 долларов в месяц. "В 1998 году произошла девальвация, когда курс в момент обрушился с привычных всем 6 до 20 рублей за доллар. Подскочила инфляция. Это казалось катастрофой. Зарплата в пересчете на доллары резко сократилась. Помню, что в то время у меня она не превышала 10 долларов в месяц", - сказал Силуанов в интервью "Эксперту". "В 2000-е финансы надо было приводить в порядок, снимать зависимость бюджета от цен на нефть и газ, чем и занялся Алексей Леонидович (Кудрин, экс-министр финансов РФ - ред.)", - добавил Силуанов. Одним из самых значимых системных решений в то время была разработка и принятие Бюджетного и Налогового кодексов, которые позволили разграничить и упорядочить доходы и расходы бюджета по уровням бюджетной системы, а также выстроить систему межбюджетных отношений, отметил он. "Во-вторых, мы начали ускоренно рассчитываться с внешними долгами. Благо цены на нефть выросли. В 1999-м суммарный российский госдолг превышал 92% ВВП. Это делало нас крайне уязвимыми. Тот же дефолт 1998 года был связан с тем, что бюджет активно занимал на внешнем рынке, а внутренние займы были короткими. Чтобы не допустить повторения таких ситуаций, было принято решение снизить зависимость от внешних займов. Как раз в 2000-м появилась такая возможность", - сказал глава Минфина. Помимо этого, был создан Стабилизационный фонд для защиты бюджета от ценовой волатильности энергоресурсов в будущем, а также была проведена банковская реформа и создана система гарантирования вкладов, рассказал Силуанов.

рф

2025

