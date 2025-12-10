https://1prime.ru/20251210/siluanov--865390024.html
Силуанов рассказал о базовом принципе сбалансированности бюджета
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Бюджетные задачи и приоритеты меняются, но базовый принцип сбалансированности бюджета вечен: тратить надо столько, сколько зарабатываем, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Базовые принципы сбалансированности бюджета вечны и не требуют пересмотра… Если вы посмотрите на бюджетные дебаты 100 или 200 лет назад, то увидите, что ничего не меняется. Всегда есть желание потратить больше. И всегда Минфин стоит на позиции, что тратить надо столько, сколько зарабатываем", - сказал Силуанов в интервью изданию "Эксперт". Вместе с тем, по его словам, "внутри расходов бюджета можно и нужно постоянно работать". "Меняются задачи, приоритеты, инструменты бюджетной поддержки. Это все донастраивается, Минфин всегда за", - отметил министр. Как объяснил Силуанов, структурно важно снижать зависимость от нефтегазовых доходов, минимизировать процентные риски. Для этого Минфин РФ уточнил бюджетное правило в части базовой цены, пересматривает методики субсидирования, чтобы бюджет меньше брал процентных рисков. "Постоянно оцениваем эффективность налоговых льгот на предмет их стимулирующего воздействия и ожидаемых результатов. Приняли план по снижению теневого сектора экономики, что даст дополнительные поступления в бюджет. Такая работа ведется Минфином постоянно", - подчеркнул Силуанов. По его словам, сегодня и в отдаленной перспективе ключевые принципы бюджетной политики будут действовать так же. Настройка доходной и расходной частей бюджета нужна постоянно, но базовые законы должны неукоснительно соблюдаться, что является главной задачей министерства финансов.
