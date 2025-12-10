Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251210/siluanov-865387480.html
Силуанов рассказал, почему в 1990-е годы рубль колбасило
2025-12-10T08:14+0300
2025-12-10T08:16+0300
экономика
рынок
россия
рф
антон силуанов
минфин
втб
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Власти РФ в 1990-е годы дискутировали о целесообразности привязки рубля к доллару с целью обеспечения стабильности курса и инфляции, но в то время рубль "колбасило", и его привязка к доллару привела бы к полной зависимости России от денежно-кредитной политики другого государства и потере финансового суверенитета, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов. "В то время я работал простым специалистом, к совещаниям, где принимались стратегические решения, меня не привлекали. Позднее из яркого могу вспомнить совещание в Минфине. В тот момент я руководил департаментом макроэкономической политики и банковской деятельности. На совещании обсуждался вопрос целесообразности привязки российского рубля к доллару с тем, чтобы обеспечить стабильность курса и инфляции", - сказал Силуанов в интервью "Эксперту". "Курс рубля тогда, извините за выражение, "колбасило". И казалось, что таким образом мы сможем снизить волатильность и обеспечить предсказуемость. Вспоминаю дискуссию, по итогам которой участники согласились с аргументом, что таким образом мы попадем в полную зависимость от денежно-кредитной политики, проводимой другим государством, лишимся финансового суверенитета", - сказал министр. Но до решения о плавающем курсе было еще далеко, отметил Силуанов. В начале декабря первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что Россия перешла на плавающий валютный курс, когда была полностью встроена в мировую экономическую систему, однако сейчас нужно признать наличие проблемы с ним и начать ее обсуждение. Силуанов тогда заявил, что не сможет поддержать предложение Пьянова о введении валютного коридора в РФ: установленные границы нужно будет поддерживать с помощью интервенций или покупок Банком России на рынке.
рынок, россия, рф, антон силуанов, минфин, втб
Экономика, Рынок, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Минфин, ВТБ
08:14 10.12.2025 (обновлено: 08:16 10.12.2025)
 
Силуанов рассказал, почему в 1990-е годы рубль колбасило

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Власти РФ в 1990-е годы дискутировали о целесообразности привязки рубля к доллару с целью обеспечения стабильности курса и инфляции, но в то время рубль "колбасило", и его привязка к доллару привела бы к полной зависимости России от денежно-кредитной политики другого государства и потере финансового суверенитета, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
"В то время я работал простым специалистом, к совещаниям, где принимались стратегические решения, меня не привлекали. Позднее из яркого могу вспомнить совещание в Минфине. В тот момент я руководил департаментом макроэкономической политики и банковской деятельности. На совещании обсуждался вопрос целесообразности привязки российского рубля к доллару с тем, чтобы обеспечить стабильность курса и инфляции", - сказал Силуанов в интервью "Эксперту".
"Курс рубля тогда, извините за выражение, "колбасило". И казалось, что таким образом мы сможем снизить волатильность и обеспечить предсказуемость. Вспоминаю дискуссию, по итогам которой участники согласились с аргументом, что таким образом мы попадем в полную зависимость от денежно-кредитной политики, проводимой другим государством, лишимся финансового суверенитета", - сказал министр.
Но до решения о плавающем курсе было еще далеко, отметил Силуанов.
В начале декабря первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что Россия перешла на плавающий валютный курс, когда была полностью встроена в мировую экономическую систему, однако сейчас нужно признать наличие проблемы с ним и начать ее обсуждение.
Силуанов тогда заявил, что не сможет поддержать предложение Пьянова о введении валютного коридора в РФ: установленные границы нужно будет поддерживать с помощью интервенций или покупок Банком России на рынке.
ЭкономикаРынокРОССИЯРФАнтон СилуановМинфинВТБ
 
 
Об Агентстве
