Силуанов рассказал о планах по снижению теневого сектора экономики

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российские власти приняли план по дальнейшему снижению теневого сектора экономики - это увеличит поступления в бюджет, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Приняли план по снижению теневого сектора экономики, что даст дополнительные поступления в бюджет. Такая работа ведется Минфином постоянно", - сказал Силуанов в интервью изданию "Эксперт". Президент РФ Владимир Путин ранее в декабре отмечал, что большинство мероприятий и планов по обелению отдельных секторов экономики в связи с предполагаемыми сроками принятия федеральных законов отнесено на четвертый квартал 2026 года. Он поручил ускорить принятие мер по обелению экономики в России.

