Силуанов назвал количество санкций, наложенных на Россию

2025-12-10T08:43+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия в настоящее время находится под более чем 30 тысячами санкций, бюджетное правило здесь выручает и дает стране устойчивость, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Бюджетное правило дало нам устойчивость, благодаря которой мы прошли кризис 2014 года с падением цен на нефть. Нас это выручило и в пандемию, выручает и сейчас, когда против страны введено более 30 тысяч санкций", - сказал Силуанов в интервью изданию "Эксперт". Согласно расчетам РИА Новости, число санкций, введенных против России начиная с 2014 года, на начало декабря составило 30,7 тысячи. Больше всего ограничений по-прежнему приходится на США - 24,1% от всех введенных странами мер. В тройку также вошли Канада с долей в 12,9% и Швейцария с долей в 11,8%.
