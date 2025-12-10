Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов назвал количество санкций, наложенных на Россию - 10.12.2025
Силуанов назвал количество санкций, наложенных на Россию
Силуанов назвал количество санкций, наложенных на Россию - 10.12.2025, ПРАЙМ
Силуанов назвал количество санкций, наложенных на Россию
Россия в настоящее время находится под более чем 30 тысячами санкций, бюджетное правило здесь выручает и дает стране устойчивость, заявил министр финансов... | 10.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия в настоящее время находится под более чем 30 тысячами санкций, бюджетное правило здесь выручает и дает стране устойчивость, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Бюджетное правило дало нам устойчивость, благодаря которой мы прошли кризис 2014 года с падением цен на нефть. Нас это выручило и в пандемию, выручает и сейчас, когда против страны введено более 30 тысяч санкций", - сказал Силуанов в интервью изданию "Эксперт". Согласно расчетам РИА Новости, число санкций, введенных против России начиная с 2014 года, на начало декабря составило 30,7 тысячи. Больше всего ограничений по-прежнему приходится на США - 24,1% от всех введенных странами мер. В тройку также вошли Канада с долей в 12,9% и Швейцария с долей в 11,8%.
финансы, россия, сша, канада, швейцария, антон силуанов
Экономика, Финансы, РОССИЯ, США, КАНАДА, ШВЕЙЦАРИЯ, Антон Силуанов
08:43 10.12.2025
 
Силуанов назвал количество санкций, наложенных на Россию

Силуанов: Россия находится под более чем 30 тысячами санкций

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Россия в настоящее время находится под более чем 30 тысячами санкций, бюджетное правило здесь выручает и дает стране устойчивость, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Бюджетное правило дало нам устойчивость, благодаря которой мы прошли кризис 2014 года с падением цен на нефть. Нас это выручило и в пандемию, выручает и сейчас, когда против страны введено более 30 тысяч санкций", - сказал Силуанов в интервью изданию "Эксперт".
Согласно расчетам РИА Новости, число санкций, введенных против России начиная с 2014 года, на начало декабря составило 30,7 тысячи.
Больше всего ограничений по-прежнему приходится на США - 24,1% от всех введенных странами мер. В тройку также вошли Канада с долей в 12,9% и Швейцария с долей в 11,8%.
ЭкономикаФинансыРОССИЯСШАКАНАДАШВЕЙЦАРИЯАнтон Силуанов
 
 
Заголовок открываемого материала