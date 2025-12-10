Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия подаст иск в суд ЕС, чтобы отменить план RePowerEU, заявил Сийярто - 10.12.2025
Венгрия подаст иск в суд ЕС, чтобы отменить план RePowerEU, заявил Сийярто
2025-12-10T16:25+0300
2025-12-10T16:25+0300
экономика
мировая экономика
венгрия
словакия
петер сийярто
ес
БУДАПЕШТ, 10 дек - ПРАЙМ. Венгрия вместе со Словакией подаст иск в суд Евросоюза, чтобы план RePowerEU о запрете на импорт энергоресурсов из России был отменен или отложен на время разбирательства, но не верит в справедливость суда, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы вместе со словаками решили подать совместный иск в суд ЕС с просьбой об аннулировании этой меры, одновременно мы будем просить отложить вступление меры в силу на время судебного разбирательства. Сейчас я не хочу вдаваться в подробности, можем ли мы надеяться, что суд ЕС вынесет справедливое или надлежащее решение по нашему иску. Я уверен, что нет, но мы обязательно предпримем этот шаг", - сказал Сийярто, выступая на совете министров энергетики Организации тюркских государств. Трансляция велась в его YouTube-канале.
мировая экономика, венгрия, словакия, петер сийярто, ес
Экономика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Петер Сийярто, ЕС
16:25 10.12.2025
 
© Sputnik | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 дек - ПРАЙМ. Венгрия вместе со Словакией подаст иск в суд Евросоюза, чтобы план RePowerEU о запрете на импорт энергоресурсов из России был отменен или отложен на время разбирательства, но не верит в справедливость суда, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы вместе со словаками решили подать совместный иск в суд ЕС с просьбой об аннулировании этой меры, одновременно мы будем просить отложить вступление меры в силу на время судебного разбирательства. Сейчас я не хочу вдаваться в подробности, можем ли мы надеяться, что суд ЕС вынесет справедливое или надлежащее решение по нашему иску. Я уверен, что нет, но мы обязательно предпримем этот шаг", - сказал Сийярто, выступая на совете министров энергетики Организации тюркских государств. Трансляция велась в его YouTube-канале.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
ЕС согласовал расширение санкций против России, сообщил источник
14:23
 
Экономика Мировая экономика ВЕНГРИЯ СЛОВАКИЯ Петер Сийярто ЕС
 
 
