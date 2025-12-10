https://1prime.ru/20251210/siyyarto-865408595.html
Венгрия подаст иск в суд ЕС, чтобы отменить план RePowerEU, заявил Сийярто
Венгрия подаст иск в суд ЕС, чтобы отменить план RePowerEU, заявил Сийярто - 10.12.2025, ПРАЙМ
Венгрия подаст иск в суд ЕС, чтобы отменить план RePowerEU, заявил Сийярто
Венгрия вместе со Словакией подаст иск в суд Евросоюза, чтобы план RePowerEU о запрете на импорт энергоресурсов из России был отменен или отложен на время...
2025-12-10T16:25+0300
экономика
мировая экономика
венгрия
словакия
петер сийярто
ес
БУДАПЕШТ, 10 дек - ПРАЙМ. Венгрия вместе со Словакией подаст иск в суд Евросоюза, чтобы план RePowerEU о запрете на импорт энергоресурсов из России был отменен или отложен на время разбирательства, но не верит в справедливость суда, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы вместе со словаками решили подать совместный иск в суд ЕС с просьбой об аннулировании этой меры, одновременно мы будем просить отложить вступление меры в силу на время судебного разбирательства. Сейчас я не хочу вдаваться в подробности, можем ли мы надеяться, что суд ЕС вынесет справедливое или надлежащее решение по нашему иску. Я уверен, что нет, но мы обязательно предпримем этот шаг", - сказал Сийярто, выступая на совете министров энергетики Организации тюркских государств. Трансляция велась в его YouTube-канале.
венгрия
словакия
Венгрия подаст иск в суд ЕС, чтобы отменить план RePowerEU, заявил Сийярто
Сийярто: Венгрия и Словакия подадут иск в суд ЕС, чтобы отменить план RePowerEU