ЕС хочет ускорить решение по блокировке российских активов, пишет FT - 10.12.2025
https://1prime.ru/20251210/smi-865392668.html
ЕС хочет ускорить решение по блокировке российских активов, пишет FT
ЕС хочет ускорить решение по блокировке российских активов, пишет FT - 10.12.2025, ПРАЙМ
ЕС хочет ускорить решение по блокировке российских активов, пишет FT
Страны ЕС хотят скорее принять решение о бессрочной блокировке российских активов, чтобы обеспечить Брюсселю влияние на ход мирных переговоров и обойти... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T10:20+0300
2025-12-10T10:20+0300
экономика
мировая экономика
рф
украина
брюссель
дмитрий песков
виктор орбан
сергей лавров
ес
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Страны ЕС хотят скорее принять решение о бессрочной блокировке российских активов, чтобы обеспечить Брюсселю влияние на ход мирных переговоров и обойти сопротивление Венгрии перед саммитом европейских лидеров, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут заблокировать навсегда без принципа единогласия, сообщила ранее газета Financial Times. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разногласия Запада в вопросе российских активов феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева. Ответственность за возможное изъятие российских активов будут нести и конкретные люди, и целые страны, предупредил Песков. "Страны ЕС намерены ускорить принятие решения о бессрочной блокировке российских активов... пытаясь обойти (сопротивление - ред.) премьер-министра Венгрии Виктора Орбана еще до встречи европейских лидеров на саммите на следующей неделе... поспешная попытка принять этот закон... направлена ​​на защиту влияния Брюсселя на возглавляемых США мирных переговорах по Украине", - пишет издание со ссылкой на чиновников. Как отмечает Financial Times, принятие решения о бессрочной блокировке активов ЦБ РФ подразумевает использование чрезвычайных полномочий для преодоления национального вето. Еврокомиссия ранее сообщила, что решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примут на саммите ЕС, запланированный на 18-19 декабря. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
рф
украина
брюссель
мировая экономика, рф, украина, брюссель, дмитрий песков, виктор орбан, сергей лавров, ес, financial times, euroclear
Экономика, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, Брюссель, Дмитрий Песков, Виктор Орбан, Сергей Лавров, ЕС, Financial Times, Euroclear
10:20 10.12.2025
 
ЕС хочет ускорить решение по блокировке российских активов, пишет FT

FT: ЕС хочет быстрее принять решение о бессрочной блокировке российских активов

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Страны ЕС хотят скорее принять решение о бессрочной блокировке российских активов, чтобы обеспечить Брюсселю влияние на ход мирных переговоров и обойти сопротивление Венгрии перед саммитом европейских лидеров, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут заблокировать навсегда без принципа единогласия, сообщила ранее газета Financial Times. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разногласия Запада в вопросе российских активов феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева. Ответственность за возможное изъятие российских активов будут нести и конкретные люди, и целые страны, предупредил Песков.
"Страны ЕС намерены ускорить принятие решения о бессрочной блокировке российских активов... пытаясь обойти (сопротивление - ред.) премьер-министра Венгрии Виктора Орбана еще до встречи европейских лидеров на саммите на следующей неделе... поспешная попытка принять этот закон... направлена ​​на защиту влияния Брюсселя на возглавляемых США мирных переговорах по Украине", - пишет издание со ссылкой на чиновников.
Как отмечает Financial Times, принятие решения о бессрочной блокировке активов ЦБ РФ подразумевает использование чрезвычайных полномочий для преодоления национального вето. Еврокомиссия ранее сообщила, что решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примут на саммите ЕС, запланированный на 18-19 декабря.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
ЭкономикаМировая экономикаРФУКРАИНАБрюссельДмитрий ПесковВиктор ОрбанСергей ЛавровЕСFinancial TimesEuroclear
 
 
