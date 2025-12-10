https://1prime.ru/20251210/smi-865392668.html

ЕС хочет ускорить решение по блокировке российских активов, пишет FT

ЕС хочет ускорить решение по блокировке российских активов, пишет FT - 10.12.2025, ПРАЙМ

ЕС хочет ускорить решение по блокировке российских активов, пишет FT

Страны ЕС хотят скорее принять решение о бессрочной блокировке российских активов, чтобы обеспечить Брюсселю влияние на ход мирных переговоров и обойти... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T10:20+0300

2025-12-10T10:20+0300

2025-12-10T10:20+0300

экономика

мировая экономика

рф

украина

брюссель

дмитрий песков

виктор орбан

сергей лавров

ес

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Страны ЕС хотят скорее принять решение о бессрочной блокировке российских активов, чтобы обеспечить Брюсселю влияние на ход мирных переговоров и обойти сопротивление Венгрии перед саммитом европейских лидеров, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников. Российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут заблокировать навсегда без принципа единогласия, сообщила ранее газета Financial Times. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разногласия Запада в вопросе российских активов феноменальной ситуацией. Он добавил, что Европа хочет потратить украденные средства на поддержку военной машины Киева. Ответственность за возможное изъятие российских активов будут нести и конкретные люди, и целые страны, предупредил Песков. "Страны ЕС намерены ускорить принятие решения о бессрочной блокировке российских активов... пытаясь обойти (сопротивление - ред.) премьер-министра Венгрии Виктора Орбана еще до встречи европейских лидеров на саммите на следующей неделе... поспешная попытка принять этот закон... направлена ​​на защиту влияния Брюсселя на возглавляемых США мирных переговорах по Украине", - пишет издание со ссылкой на чиновников. Как отмечает Financial Times, принятие решения о бессрочной блокировке активов ЦБ РФ подразумевает использование чрезвычайных полномочий для преодоления национального вето. Еврокомиссия ранее сообщила, что решение по финансированию Украины в 2026-2027 годах примут на саммите ЕС, запланированный на 18-19 декабря. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20251209/sanktsii-865371119.html

https://1prime.ru/20251205/aktivy-865232614.html

рф

украина

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рф, украина, брюссель, дмитрий песков, виктор орбан, сергей лавров, ес, financial times, euroclear