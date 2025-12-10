Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Отношения между Трампом и Киевом накаляются, пишет NYT - 10.12.2025, ПРАЙМ
Политика
Отношения между Трампом и Киевом накаляются, пишет NYT
2025-12-10T11:36+0300
2025-12-10T11:39+0300
11:36 10.12.2025 (обновлено: 11:39 10.12.2025)
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Отношения президента США Дональда Трампа с Киевом становятся все более напряженными после отказа Киева поддержать предложенный Вашингтоном план по урегулированию, пишет газета New York Times.
Во вторник Трамп заявил, что Владимир Зеленский не читал предложения по урегулированию конфликта на Украине.
"Отношения Трампа с Украиной, которые и без того были непростыми, похоже, становятся все более напряженными, поскольку Украина не в полной мере поддержала его мирный план", - пишет газета.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда последний стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Захарова отреагировала на новую выходку Зеленского
09:50
 
