Совфед упростил доступ лизинговых компаний к кредитным историям клиентов - 10.12.2025
Совфед упростил доступ лизинговых компаний к кредитным историям клиентов
2025-12-10T12:06+0300
2025-12-10T12:06+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, упрощающий лизинговым компаниям РФ доступ к кредитным историям клиентов. Документ позволяет лизинговым компаниям получить согласие клиента на получение его данных из бюро кредитных историй (БКИ) сразу на весь срок действия договора лизинга, а также договоров, обеспечивающих выполнение обязательств по нему. Сейчас такое согласие действует лишь полгода со дня оформления договора лизинга, затем его нужно продлевать. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
рф
Новости
12:06 10.12.2025
 
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, упрощающий лизинговым компаниям РФ доступ к кредитным историям клиентов.
Документ позволяет лизинговым компаниям получить согласие клиента на получение его данных из бюро кредитных историй (БКИ) сразу на весь срок действия договора лизинга, а также договоров, обеспечивающих выполнение обязательств по нему.
Сейчас такое согласие действует лишь полгода со дня оформления договора лизинга, затем его нужно продлевать.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
