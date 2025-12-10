https://1prime.ru/20251210/sovfed--865398214.html
Совфед упростил доступ лизинговых компаний к кредитным историям клиентов
2025-12-10T12:06+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, упрощающий лизинговым компаниям РФ доступ к кредитным историям клиентов. Документ позволяет лизинговым компаниям получить согласие клиента на получение его данных из бюро кредитных историй (БКИ) сразу на весь срок действия договора лизинга, а также договоров, обеспечивающих выполнение обязательств по нему. Сейчас такое согласие действует лишь полгода со дня оформления договора лизинга, затем его нужно продлевать. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
