Совфед расширил полномочия ЦБ при сборе финансовой статистики

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о расширении полномочий Центрального банка РФ при сборе финансовой статистики в рамках системы национальных счетов (СНС). Система национальных счетов представляет собой совокупность взаимосвязанных показателей для отражения информации о функционировании экономики. Сейчас Банк России составляет финансовый счет РФ в этой системе, а также по соглашению об информационном взаимодействии с Росстатом начиная с 2008 года формирует показатели текущих (нефинансовых) счетов СНС по банковской системе. А Росстат составляет показатели СНС по другим финансовым посредникам и включает информацию ЦБ по текущим счетам банковской системы, таким образом формируя полный набор счетов по всем финансовым организациям. Новый закон разработан в целях реализации предложения Росстата о передаче Банку России функции построения полного набора счетов в СНС для кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, а также финорганизаций, не поднадзорных ЦБ. В соответствии с документом правительство РФ по согласованию с ЦБ будет определять случаи, когда доступ к информации государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть ограничен. Информация, доступ к которой ограничен, может предоставляться лишь органам госвласти и местного самоуправления, иным госорганам, государственным внебюджетным фондам и ЦБ. Также на 2026 год продлевается право юрлиц, субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, представлять профильным ведомствам первичные статистические данные в электронном или бумажном виде. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

