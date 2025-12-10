https://1prime.ru/20251210/sovfed--865400502.html
Совфед расширил полномочия ЦБ при сборе финансовой статистики
Совфед расширил полномочия ЦБ при сборе финансовой статистики - 10.12.2025, ПРАЙМ
Совфед расширил полномочия ЦБ при сборе финансовой статистики
Совфед одобрил закон о расширении полномочий Центрального банка РФ при сборе финансовой статистики в рамках системы национальных счетов (СНС). | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T12:51+0300
2025-12-10T12:51+0300
2025-12-10T12:51+0300
банк россии
финансы
банки
рф
лнр
херсонская область
росстат
совфед
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/69/842526912_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_16d3a0f0dc20cec4d3b2e3090f6fa692.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о расширении полномочий Центрального банка РФ при сборе финансовой статистики в рамках системы национальных счетов (СНС). Система национальных счетов представляет собой совокупность взаимосвязанных показателей для отражения информации о функционировании экономики. Сейчас Банк России составляет финансовый счет РФ в этой системе, а также по соглашению об информационном взаимодействии с Росстатом начиная с 2008 года формирует показатели текущих (нефинансовых) счетов СНС по банковской системе. А Росстат составляет показатели СНС по другим финансовым посредникам и включает информацию ЦБ по текущим счетам банковской системы, таким образом формируя полный набор счетов по всем финансовым организациям. Новый закон разработан в целях реализации предложения Росстата о передаче Банку России функции построения полного набора счетов в СНС для кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, а также финорганизаций, не поднадзорных ЦБ. В соответствии с документом правительство РФ по согласованию с ЦБ будет определять случаи, когда доступ к информации государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть ограничен. Информация, доступ к которой ограничен, может предоставляться лишь органам госвласти и местного самоуправления, иным госорганам, государственным внебюджетным фондам и ЦБ. Также на 2026 год продлевается право юрлиц, субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, представлять профильным ведомствам первичные статистические данные в электронном или бумажном виде. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
https://1prime.ru/20251209/tsb-865377189.html
рф
лнр
херсонская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/69/842526912_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ae6bb3af4c7783227fd0ef587f9e28bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, рф, лнр, херсонская область, росстат, совфед
Банк России, Финансы, Банки, РФ, ЛНР, Херсонская область, Росстат, Совфед
Совфед расширил полномочия ЦБ при сборе финансовой статистики
Совфед одобрил закон о расширении полномочий ЦБ при сборе финстатистики
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о расширении полномочий Центрального банка РФ при сборе финансовой статистики в рамках системы национальных счетов (СНС).
Система национальных счетов представляет собой совокупность взаимосвязанных показателей для отражения информации о функционировании экономики. Сейчас Банк России
составляет финансовый счет РФ
в этой системе, а также по соглашению об информационном взаимодействии с Росстатом
начиная с 2008 года формирует показатели текущих (нефинансовых) счетов СНС по банковской системе.
А Росстат составляет показатели СНС по другим финансовым посредникам и включает информацию ЦБ по текущим счетам банковской системы, таким образом формируя полный набор счетов по всем финансовым организациям.
Новый закон разработан в целях реализации предложения Росстата о передаче Банку России функции построения полного набора счетов в СНС для кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, а также финорганизаций, не поднадзорных ЦБ.
В соответствии с документом правительство РФ по согласованию с ЦБ будет определять случаи, когда доступ к информации государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть ограничен. Информация, доступ к которой ограничен, может предоставляться лишь органам госвласти и местного самоуправления, иным госорганам, государственным внебюджетным фондам и ЦБ.
Также на 2026 год продлевается право юрлиц, субъектов МСП
и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в ДНР, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
, представлять профильным ведомствам первичные статистические данные в электронном или бумажном виде.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
В ЦБ объяснили, почему траектория ключевой ставки должна быть высокой