Совфед расширил полномочия ЦБ при сборе финансовой статистики - 10.12.2025
Здание ЦБ РФ
Совфед расширил полномочия ЦБ при сборе финансовой статистики
Совфед расширил полномочия ЦБ при сборе финансовой статистики
2025-12-10T12:51+0300
2025-12-10T12:51+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о расширении полномочий Центрального банка РФ при сборе финансовой статистики в рамках системы национальных счетов (СНС). Система национальных счетов представляет собой совокупность взаимосвязанных показателей для отражения информации о функционировании экономики. Сейчас Банк России составляет финансовый счет РФ в этой системе, а также по соглашению об информационном взаимодействии с Росстатом начиная с 2008 года формирует показатели текущих (нефинансовых) счетов СНС по банковской системе. А Росстат составляет показатели СНС по другим финансовым посредникам и включает информацию ЦБ по текущим счетам банковской системы, таким образом формируя полный набор счетов по всем финансовым организациям. Новый закон разработан в целях реализации предложения Росстата о передаче Банку России функции построения полного набора счетов в СНС для кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, а также финорганизаций, не поднадзорных ЦБ. В соответствии с документом правительство РФ по согласованию с ЦБ будет определять случаи, когда доступ к информации государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть ограничен. Информация, доступ к которой ограничен, может предоставляться лишь органам госвласти и местного самоуправления, иным госорганам, государственным внебюджетным фондам и ЦБ. Также на 2026 год продлевается право юрлиц, субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, представлять профильным ведомствам первичные статистические данные в электронном или бумажном виде. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
12:51 10.12.2025
 
Совфед расширил полномочия ЦБ при сборе финансовой статистики

Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о расширении полномочий Центрального банка РФ при сборе финансовой статистики в рамках системы национальных счетов (СНС).
Система национальных счетов представляет собой совокупность взаимосвязанных показателей для отражения информации о функционировании экономики. Сейчас Банк России составляет финансовый счет РФ в этой системе, а также по соглашению об информационном взаимодействии с Росстатом начиная с 2008 года формирует показатели текущих (нефинансовых) счетов СНС по банковской системе.
А Росстат составляет показатели СНС по другим финансовым посредникам и включает информацию ЦБ по текущим счетам банковской системы, таким образом формируя полный набор счетов по всем финансовым организациям.
Новый закон разработан в целях реализации предложения Росстата о передаче Банку России функции построения полного набора счетов в СНС для кредитных и некредитных финансовых организаций, профучастников финансового рынка, а также финорганизаций, не поднадзорных ЦБ.
В соответствии с документом правительство РФ по согласованию с ЦБ будет определять случаи, когда доступ к информации государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть ограничен. Информация, доступ к которой ограничен, может предоставляться лишь органам госвласти и местного самоуправления, иным госорганам, государственным внебюджетным фондам и ЦБ.
Также на 2026 год продлевается право юрлиц, субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, представлять профильным ведомствам первичные статистические данные в электронном или бумажном виде.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
