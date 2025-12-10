https://1prime.ru/20251210/sovfed--865402342.html
Совфед продлил механизм параллельного импорта на 2026 год
Совфед продлил механизм параллельного импорта на 2026 год - 10.12.2025, ПРАЙМ
Совфед продлил механизм параллельного импорта на 2026 год
Сенаторы одобрили закон, продлевающий на 2026 год механизм параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий недружественных действий... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T13:28+0300
2025-12-10T13:28+0300
2025-12-10T13:28+0300
экономика
россия
мировая экономика
рф
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/69/842526912_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_16d3a0f0dc20cec4d3b2e3090f6fa692.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, продлевающий на 2026 год механизм параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий недружественных действий Запада против России. Механизм параллельного импорта позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Он реализуется в России с мая 2022 года. Закон, в частности, обеспечивает продление действия этого механизма на 2026 год. Ранее правительству РФ до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм параллельного импорта). Новый закон продлевает это право кабмина еще на один год. На 2026 год продлевается и право правительства устанавливать особенности оценки соответствия техрегламентам продукции, выпускаемой в обращение на территории РФ; особенности обращения лекарств и медицинских изделий; организации и осуществления видов государственного (муниципального) контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов. На следующий год продлевается и право кабмина своими решениями устанавливать иные сроки вступления в силу нормативных актов, содержащих обязательные требования, чем предусмотрены законом об обязательных требованиях в РФ. Речь идет о нормативных актах, направленных на снижение негативных последствий экономических санкций и повышение устойчивости развития экономики РФ. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
https://1prime.ru/20251210/tsb-865401354.html
рф
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/69/842526912_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ae6bb3af4c7783227fd0ef587f9e28bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, запад
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД
Совфед продлил механизм параллельного импорта на 2026 год
Совфед одобрил продление механизма параллельного импорта на 2026 год
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, продлевающий на 2026 год механизм параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий недружественных действий Запада против России.
Механизм параллельного импорта позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Он реализуется в России с мая 2022 года. Закон, в частности, обеспечивает продление действия этого механизма на 2026 год.
Ранее правительству РФ до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм параллельного импорта).
Новый закон продлевает это право кабмина еще на один год.
На 2026 год продлевается и право правительства устанавливать особенности оценки соответствия техрегламентам продукции, выпускаемой в обращение на территории РФ; особенности обращения лекарств и медицинских изделий; организации и осуществления видов государственного (муниципального) контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов.
На следующий год продлевается и право кабмина своими решениями устанавливать иные сроки вступления в силу нормативных актов, содержащих обязательные требования, чем предусмотрены законом об обязательных требованиях в РФ. Речь идет о нормативных актах, направленных на снижение негативных последствий экономических санкций и повышение устойчивости развития экономики РФ.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
Совфед продлил антисанкционные полномочия ЦБ на 2026 год