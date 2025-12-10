https://1prime.ru/20251210/sovfed--865404195.html

Совфед одобрил эксперимент по оформлению больничных для самозанятых

МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил законы об эксперименте по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных. Эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря декабря 2028 года. "Закон вводит проведение эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности", - пояснила член комитета Совфеда Наталья Мельникова. Парламентарий добавила, что самозанятые граждане смогут оформлять больничные листы. Для этого, отметила Мельникова, им нужно будет добровольно застраховаться в Социальном фонде и ежемесячно оплачивать страховые взносы. Право на получение пособия возникает через 6 месяцев с начала уплаты страховых взносов. Размер пособия будет определяться исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов. "Финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения будет осуществляется за счет средств страховщика, формируемых за счет обязательных взносов, уплаченных застрахованными лицами", - констатировала сенатор.

