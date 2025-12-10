https://1prime.ru/20251210/ssha-865412956.html
Золото дешевеет перед выходом итогов заседания ФРС США
Золото дешевеет перед выходом итогов заседания ФРС США - 10.12.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет перед выходом итогов заседания ФРС США
Стоимость золота снижается в среду вечером в рамках коррекции в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T18:30+0300
2025-12-10T18:30+0300
2025-12-10T18:30+0300
рынок
торги
сша
джером пауэлл
comex
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером в рамках коррекции в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 13,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,3% - до 4 223,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,04% - до 60,818 доллара за унцию. Аналитики отмечают, что инвесторы фиксируют прибыль перед публикацией решений ФРС США, которая запланирована позднее в среду. Рынки ожидают понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы и ожидания представителей ФРС по дальнейшему уровню ставки. Кроме того, ожидается пресс-конференция председателя американского центробанка Джерома Пауэлла. "Сейчас - это небольшая фиксация прибыли перед заседанием ФРС, которое состоится сегодня и вызывает большой интерес. Возможно, нас ждет снижение ставок и пауза", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика High Ridge Futures Дэвида Мегера (David Meger).
https://1prime.ru/20251031/ssha-864110626.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, джером пауэлл, comex, мировая экономика
Рынок, Торги, США, Джером Пауэлл, Comex, Мировая экономика
Золото дешевеет перед выходом итогов заседания ФРС США
Золото дешевеет в среду вечером в рамках коррекции в ожидании итогов заседания ФРС США