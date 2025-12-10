https://1prime.ru/20251210/ssha-865412956.html

Золото дешевеет перед выходом итогов заседания ФРС США

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером в рамках коррекции в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 18.15 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 13,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,3% - до 4 223,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,04% - до 60,818 доллара за унцию. Аналитики отмечают, что инвесторы фиксируют прибыль перед публикацией решений ФРС США, которая запланирована позднее в среду. Рынки ожидают понижения учетной ставки на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Регулятор также опубликует обновленные макроэкономические прогнозы и ожидания представителей ФРС по дальнейшему уровню ставки. Кроме того, ожидается пресс-конференция председателя американского центробанка Джерома Пауэлла. "Сейчас - это небольшая фиксация прибыли перед заседанием ФРС, которое состоится сегодня и вызывает большой интерес. Возможно, нас ждет снижение ставок и пауза", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика High Ridge Futures Дэвида Мегера (David Meger).

