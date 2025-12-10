Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В октябре ФРС США понизила ставку до 3,75-4% с 4-4,25%, а в сентябре американский центробанк снизил ставку до 4-4,25% с 4,25-4,5%.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.Затем, в ноябре и декабре 2024 года, ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%."Имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность растет умеренными темпами. В этом году рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы в сентябре немного вырос... Инфляция ускорилась по сравнению с началом года и остается на несколько повышенном уровне... Неопределенность в отношении экономических перспектив остается высокой", - говорится в сообщении.Комитет по открытым рынкам внимательно следит за рисками как для рынка труда, так и для инфляции, считает, что в последнее время для занятости они возросли.ФРС продолжит следить за поступающей информацией для определения дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Регулятор также вновь выразил готовность корректировать ее в случае необходимости.Комитет отметил сокращение баланса ценных бумаг регулятора, при необходимости начнет покупку краткосрочных казначейских ценных бумаг для поддержания объема резервов на постоянной основе.
финансы, мировая экономика, сша
Финансы, Мировая экономика, США
22:21 10.12.2025 (обновлено: 22:38 10.12.2025)
 
ФРС США понизила базовую ставку на 25 базисных пунктов

ФРС США в декабре третий раз подряд понизила базовую ставку на 25 базисных пунктов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В октябре ФРС США понизила ставку до 3,75-4% с 4-4,25%, а в сентябре американский центробанк снизил ставку до 4-4,25% с 4,25-4,5%.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.
Затем, в ноябре и декабре 2024 года, ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%.
"Имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность растет умеренными темпами. В этом году рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы в сентябре немного вырос... Инфляция ускорилась по сравнению с началом года и остается на несколько повышенном уровне... Неопределенность в отношении экономических перспектив остается высокой", - говорится в сообщении.
Комитет по открытым рынкам внимательно следит за рисками как для рынка труда, так и для инфляции, считает, что в последнее время для занятости они возросли.
ФРС продолжит следить за поступающей информацией для определения дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Регулятор также вновь выразил готовность корректировать ее в случае необходимости.
Комитет отметил сокращение баланса ценных бумаг регулятора, при необходимости начнет покупку краткосрочных казначейских ценных бумаг для поддержания объема резервов на постоянной основе.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Фондовые индексы Европы в основном снизились в среду
21:34
 
