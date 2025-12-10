https://1prime.ru/20251210/ssha-865418910.html

ФРС США понизила базовую ставку на 25 базисных пунктов

2025-12-10T22:21+0300

финансы

мировая экономика

сша

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.В октябре ФРС США понизила ставку до 3,75-4% с 4-4,25%, а в сентябре американский центробанк снизил ставку до 4-4,25% с 4,25-4,5%.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле 2023 года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре прошлого года американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку - сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.Затем, в ноябре и декабре 2024 года, ФРС США снижала ставку на 25 базисных пунктов соответственно, после чего сохраняла ее на уровне 4,25-4,5%."Имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность растет умеренными темпами. В этом году рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы в сентябре немного вырос... Инфляция ускорилась по сравнению с началом года и остается на несколько повышенном уровне... Неопределенность в отношении экономических перспектив остается высокой", - говорится в сообщении.Комитет по открытым рынкам внимательно следит за рисками как для рынка труда, так и для инфляции, считает, что в последнее время для занятости они возросли.ФРС продолжит следить за поступающей информацией для определения дальнейшего курса денежно-кредитной политики. Регулятор также вновь выразил готовность корректировать ее в случае необходимости.Комитет отметил сокращение баланса ценных бумаг регулятора, при необходимости начнет покупку краткосрочных казначейских ценных бумаг для поддержания объема резервов на постоянной основе.

сша

2025

Новости

