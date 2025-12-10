https://1prime.ru/20251210/ssha-865419054.html

ФРС повысила прогноз роста ВВП США

ФРС повысила прогноз роста ВВП США - 10.12.2025, ПРАЙМ

ФРС повысила прогноз роста ВВП США

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз роста ВВП Штатов в текущем и следующем годах, понизила ожидания по инфляции и сохранила по безработице, | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T22:24+0300

2025-12-10T22:24+0300

2025-12-10T22:24+0300

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз роста ВВП Штатов в текущем и следующем годах, понизила ожидания по инфляции и сохранила по безработице, следует из материалов регулятора. Ожидания по росту экономики страны на 2025 год повышены до 1,7% с 1,6%, на 2026 год - до 2,3% с прошлого прогноза в 1,8%. ФРС также прогнозирует, что инфляция в США в 2025 году составит 2,9% вместо ожидавшихся в сентябре 3%. В следующем году рост потребительских цен прогнозируется на уровне 2,4% вместо 2,6%. Безработица в США в текущем году составит 4,5%, как и прогнозировалось ранее. На следующий год ожидания также были сохранены - на уровне 4,4%.

https://1prime.ru/20251210/es-865418082.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша