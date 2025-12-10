Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФРС повысила прогноз роста ВВП США - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/ssha-865419054.html
ФРС повысила прогноз роста ВВП США
ФРС повысила прогноз роста ВВП США - 10.12.2025, ПРАЙМ
ФРС повысила прогноз роста ВВП США
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз роста ВВП Штатов в текущем и следующем годах, понизила ожидания по инфляции и сохранила по безработице, | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T22:24+0300
2025-12-10T22:24+0300
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз роста ВВП Штатов в текущем и следующем годах, понизила ожидания по инфляции и сохранила по безработице, следует из материалов регулятора. Ожидания по росту экономики страны на 2025 год повышены до 1,7% с 1,6%, на 2026 год - до 2,3% с прошлого прогноза в 1,8%. ФРС также прогнозирует, что инфляция в США в 2025 году составит 2,9% вместо ожидавшихся в сентябре 3%. В следующем году рост потребительских цен прогнозируется на уровне 2,4% вместо 2,6%. Безработица в США в текущем году составит 4,5%, как и прогнозировалось ранее. На следующий год ожидания также были сохранены - на уровне 4,4%.
https://1prime.ru/20251210/es-865418082.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
22:24 10.12.2025
 
ФРС повысила прогноз роста ВВП США

ФРС повысила прогноз роста ВВП США в 2025 и 2026 годах и понизила ожидания по инфляции

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
Флаги США. Архивное фото
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз роста ВВП Штатов в текущем и следующем годах, понизила ожидания по инфляции и сохранила по безработице, следует из материалов регулятора.
Ожидания по росту экономики страны на 2025 год повышены до 1,7% с 1,6%, на 2026 год - до 2,3% с прошлого прогноза в 1,8%.
ФРС также прогнозирует, что инфляция в США в 2025 году составит 2,9% вместо ожидавшихся в сентябре 3%. В следующем году рост потребительских цен прогнозируется на уровне 2,4% вместо 2,6%.
Безработица в США в текущем году составит 4,5%, как и прогнозировалось ранее. На следующий год ожидания также были сохранены - на уровне 4,4%.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Фондовые индексы Европы в основном снизились в среду
21:34
 
Мировая экономикаСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала