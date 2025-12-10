https://1prime.ru/20251210/ssha-865419054.html
ФРС повысила прогноз роста ВВП США
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз роста ВВП Штатов в текущем и следующем годах, понизила ожидания по инфляции и сохранила по безработице, следует из материалов регулятора. Ожидания по росту экономики страны на 2025 год повышены до 1,7% с 1,6%, на 2026 год - до 2,3% с прошлого прогноза в 1,8%. ФРС также прогнозирует, что инфляция в США в 2025 году составит 2,9% вместо ожидавшихся в сентябре 3%. В следующем году рост потребительских цен прогнозируется на уровне 2,4% вместо 2,6%. Безработица в США в текущем году составит 4,5%, как и прогнозировалось ранее. На следующий год ожидания также были сохранены - на уровне 4,4%.
