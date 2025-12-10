https://1prime.ru/20251210/ssha-865419194.html
В ФРС США не определились с прогнозом по уровню базовой ставки
2025-12-10T22:34+0300
2025-12-10T22:34+0300
2025-12-10T22:54+0300
мировая экономика
сша
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости/Прайм. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США не смогли определиться с прогнозом по уровню базовой ставки на конец 2026 года, но большинство ждут ее ниже текущего уровня, следует из пресс-релиза регулятора.По итогам декабрьского заседания Федрезерв третий раз подряд понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%.Из 19 участников заседания по четыре проголосовали сразу за три отметки на конец следующего года - 3,5-3,75%, 3,25-3,5% и 3-3,25%; еще трое ждут ставку в 3,75-4%; двое - в 2,75-3%; по одному - 2,5-2,75% и 2-2,25%.В сентябре шесть участников ждали на конец 2026 года ставку в 3,5-3,75%; четверо - в 3-3,25%; трое - в 2,75-3%; а по два участника прогнозировали ставку в 3,75-4%, 3,25-3,5% и 2,5-2,75%.На конец 2027 года шесть членов комитета проголосовали за уровень в 3-3,25%; по трое - за 3,25-3,5% и 2,75-3%; по двое - за 3,75-4%, 3,5-3,75% и 2,5-2,75%; один - за 2,25-2,5%.На конец 2028 года также шесть участников заседания ждут ставку на уровне 3-3,25%; по трое - 2,75-3% и 2,5-2,75%; по двое - 3,75-4%, 3,5-3,75% и 3,25-3,5%; один ожидает ставку в 2,75%.Медианные прогнозы по ставке были сохранены на уровне сентябрьских: 3,6% в 2025 году, 3,4% в 2026 году, по 3,1% в 2027-2028 годах. Долгосрочный прогноз остался на уровне 3%.
сша
мировая экономика, сша, федрезерв
Мировая экономика, США, Федрезерв
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости/Прайм. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США не смогли определиться с прогнозом по уровню базовой ставки на конец 2026 года, но большинство ждут ее ниже текущего уровня, следует из пресс-релиза регулятора.
По итогам декабрьского заседания Федрезерв
третий раз подряд понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%.
Из 19 участников заседания по четыре проголосовали сразу за три отметки на конец следующего года - 3,5-3,75%, 3,25-3,5% и 3-3,25%; еще трое ждут ставку в 3,75-4%; двое - в 2,75-3%; по одному - 2,5-2,75% и 2-2,25%.
В сентябре шесть участников ждали на конец 2026 года ставку в 3,5-3,75%; четверо - в 3-3,25%; трое - в 2,75-3%; а по два участника прогнозировали ставку в 3,75-4%, 3,25-3,5% и 2,5-2,75%.
На конец 2027 года шесть членов комитета проголосовали за уровень в 3-3,25%; по трое - за 3,25-3,5% и 2,75-3%; по двое - за 3,75-4%, 3,5-3,75% и 2,5-2,75%; один - за 2,25-2,5%.
На конец 2028 года также шесть участников заседания ждут ставку на уровне 3-3,25%; по трое - 2,75-3% и 2,5-2,75%; по двое - 3,75-4%, 3,5-3,75% и 3,25-3,5%; один ожидает ставку в 2,75%.
Медианные прогнозы по ставке были сохранены на уровне сентябрьских: 3,6% в 2025 году, 3,4% в 2026 году, по 3,1% в 2027-2028 годах. Долгосрочный прогноз остался на уровне 3%.
