Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ФРС США не определились с прогнозом по уровню базовой ставки - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/ssha-865419194.html
В ФРС США не определились с прогнозом по уровню базовой ставки
В ФРС США не определились с прогнозом по уровню базовой ставки - 10.12.2025, ПРАЙМ
В ФРС США не определились с прогнозом по уровню базовой ставки
Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США не смогли определиться с прогнозом по уровню базовой ставки на конец 2026 года, но... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T22:34+0300
2025-12-10T22:54+0300
мировая экономика
сша
федрезерв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости/Прайм. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США не смогли определиться с прогнозом по уровню базовой ставки на конец 2026 года, но большинство ждут ее ниже текущего уровня, следует из пресс-релиза регулятора.По итогам декабрьского заседания Федрезерв третий раз подряд понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%.Из 19 участников заседания по четыре проголосовали сразу за три отметки на конец следующего года - 3,5-3,75%, 3,25-3,5% и 3-3,25%; еще трое ждут ставку в 3,75-4%; двое - в 2,75-3%; по одному - 2,5-2,75% и 2-2,25%.В сентябре шесть участников ждали на конец 2026 года ставку в 3,5-3,75%; четверо - в 3-3,25%; трое - в 2,75-3%; а по два участника прогнозировали ставку в 3,75-4%, 3,25-3,5% и 2,5-2,75%.На конец 2027 года шесть членов комитета проголосовали за уровень в 3-3,25%; по трое - за 3,25-3,5% и 2,75-3%; по двое - за 3,75-4%, 3,5-3,75% и 2,5-2,75%; один - за 2,25-2,5%.На конец 2028 года также шесть участников заседания ждут ставку на уровне 3-3,25%; по трое - 2,75-3% и 2,5-2,75%; по двое - 3,75-4%, 3,5-3,75% и 3,25-3,5%; один ожидает ставку в 2,75%.Медианные прогнозы по ставке были сохранены на уровне сентябрьских: 3,6% в 2025 году, 3,4% в 2026 году, по 3,1% в 2027-2028 годах. Долгосрочный прогноз остался на уровне 3%.
https://1prime.ru/20251210/ssha-865419054.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, федрезерв
Мировая экономика, США, Федрезерв
22:34 10.12.2025 (обновлено: 22:54 10.12.2025)
 
В ФРС США не определились с прогнозом по уровню базовой ставки

Комитет ФРС США не смог определиться с прогнозом по базовой ставке на конец 2026 года

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости/Прайм. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США не смогли определиться с прогнозом по уровню базовой ставки на конец 2026 года, но большинство ждут ее ниже текущего уровня, следует из пресс-релиза регулятора.
По итогам декабрьского заседания Федрезерв третий раз подряд понизил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%.
Из 19 участников заседания по четыре проголосовали сразу за три отметки на конец следующего года - 3,5-3,75%, 3,25-3,5% и 3-3,25%; еще трое ждут ставку в 3,75-4%; двое - в 2,75-3%; по одному - 2,5-2,75% и 2-2,25%.
В сентябре шесть участников ждали на конец 2026 года ставку в 3,5-3,75%; четверо - в 3-3,25%; трое - в 2,75-3%; а по два участника прогнозировали ставку в 3,75-4%, 3,25-3,5% и 2,5-2,75%.
На конец 2027 года шесть членов комитета проголосовали за уровень в 3-3,25%; по трое - за 3,25-3,5% и 2,75-3%; по двое - за 3,75-4%, 3,5-3,75% и 2,5-2,75%; один - за 2,25-2,5%.
На конец 2028 года также шесть участников заседания ждут ставку на уровне 3-3,25%; по трое - 2,75-3% и 2,5-2,75%; по двое - 3,75-4%, 3,5-3,75% и 3,25-3,5%; один ожидает ставку в 2,75%.
Медианные прогнозы по ставке были сохранены на уровне сентябрьских: 3,6% в 2025 году, 3,4% в 2026 году, по 3,1% в 2027-2028 годах. Долгосрочный прогноз остался на уровне 3%.
Флаги США
ФРС повысила прогноз роста ВВП США
22:24
 
Мировая экономикаСШАФедрезерв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала