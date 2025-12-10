Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доходность десятилетних US Treasuries замедлила снижение - 10.12.2025
Доходность десятилетних US Treasuries замедлила снижение
2025-12-10T22:59+0300
2025-12-10T22:59+0300
рынок
сша
мировая экономика
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) замедлила снижение после понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 22.26 мск опускалась до 4,173% с уровня прошлого закрытия в 4,189%. До объявления решения ФРС показатель снижался до 4,167%. Доходность тридцатилетних US Treasuries на 22.26 мск снижалась до 4,807% с уровня прошлого закрытия в 4,809%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 4,795%. По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание пройдет 27-28 января.
сша
Новости
рынок, сша, мировая экономика
Рынок, США, Мировая экономика
22:59 10.12.2025
 
Доходность десятилетних US Treasuries замедлила снижение

Доходность US Treasuries замедлила снижение после снижения учетной ставки ФРС

© Unsplash/Brandon MowinkelАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США. Архивное фото
© Unsplash/Brandon Mowinkel
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) замедлила снижение после понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 22.26 мск опускалась до 4,173% с уровня прошлого закрытия в 4,189%. До объявления решения ФРС показатель снижался до 4,167%.
Доходность тридцатилетних US Treasuries на 22.26 мск снижалась до 4,807% с уровня прошлого закрытия в 4,809%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 4,795%.
По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание пройдет 27-28 января.
Флаги США
ФРС повысила прогноз роста ВВП США
22:24
 
РынокСШАМировая экономика
 
 
