https://1prime.ru/20251210/ssha-865419812.html

Доходность десятилетних US Treasuries замедлила снижение

Доходность десятилетних US Treasuries замедлила снижение - 10.12.2025, ПРАЙМ

Доходность десятилетних US Treasuries замедлила снижение

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) замедлила снижение после понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T22:59+0300

2025-12-10T22:59+0300

2025-12-10T22:59+0300

рынок

сша

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/61/841256127_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_802f1e526047288288fe69169c35ed59.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) замедлила снижение после понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 22.26 мск опускалась до 4,173% с уровня прошлого закрытия в 4,189%. До объявления решения ФРС показатель снижался до 4,167%. Доходность тридцатилетних US Treasuries на 22.26 мск снижалась до 4,807% с уровня прошлого закрытия в 4,809%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 4,795%. По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание пройдет 27-28 января.

https://1prime.ru/20251210/ssha-865419054.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, мировая экономика