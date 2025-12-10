https://1prime.ru/20251210/ssha-865419812.html
Доходность десятилетних US Treasuries замедлила снижение
Доходность десятилетних US Treasuries замедлила снижение - 10.12.2025, ПРАЙМ
Доходность десятилетних US Treasuries замедлила снижение
Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) замедлила снижение после понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T22:59+0300
2025-12-10T22:59+0300
2025-12-10T22:59+0300
рынок
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/61/841256127_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_802f1e526047288288fe69169c35ed59.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) замедлила снижение после понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Доходность десятилетних US Treasuries на 22.26 мск опускалась до 4,173% с уровня прошлого закрытия в 4,189%. До объявления решения ФРС показатель снижался до 4,167%. Доходность тридцатилетних US Treasuries на 22.26 мск снижалась до 4,807% с уровня прошлого закрытия в 4,809%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 4,795%. По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание пройдет 27-28 января.
https://1prime.ru/20251210/ssha-865419054.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/61/841256127_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_c7719f9ea7c0917fb8d86d6b03eba04b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, сша, мировая экономика
Рынок, США, Мировая экономика
Доходность десятилетних US Treasuries замедлила снижение
Доходность US Treasuries замедлила снижение после снижения учетной ставки ФРС
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) замедлила снижение после понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 22.26 мск опускалась до 4,173% с уровня прошлого закрытия в 4,189%. До объявления решения ФРС показатель снижался до 4,167%.
Доходность тридцатилетних US Treasuries на 22.26 мск снижалась до 4,807% с уровня прошлого закрытия в 4,809%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 4,795%.
По итогам декабрьского заседания ФРС США третий раз подряд понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,5-3,75%. Следующее заседание пройдет 27-28 января.
ФРС повысила прогноз роста ВВП США