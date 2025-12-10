https://1prime.ru/20251210/ssha-865420110.html

Дефицит бюджета США в ноябре снизился сильнее прогноза

Дефицит бюджета США в ноябре снизился сильнее прогноза - 10.12.2025, ПРАЙМ

Дефицит бюджета США в ноябре снизился сильнее прогноза

Дефицит бюджета США в ноябре сократился до 173,277 миллиарда долларов с 284,35 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T23:39+0300

2025-12-10T23:39+0300

2025-12-10T23:39+0300

мировая экономика

финансы

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в ноябре сократился до 173,277 миллиарда долларов с 284,35 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали дефицит на уровне 205 миллиардов долларов. В ноябре прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 366,763 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце упали на 23,8% в годовом выражении - до 509,278 миллиарда долларов, доходы - выросли на 11,3%, до 336,001 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20251210/ssha-865419812.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, сша