Дефицит бюджета США в ноябре снизился сильнее прогноза
Дефицит бюджета США в ноябре снизился сильнее прогноза - 10.12.2025, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США в ноябре снизился сильнее прогноза
Дефицит бюджета США в ноябре сократился до 173,277 миллиарда долларов с 284,35 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны.
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в ноябре сократился до 173,277 миллиарда долларов с 284,35 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали дефицит на уровне 205 миллиардов долларов. В ноябре прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 366,763 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце упали на 23,8% в годовом выражении - до 509,278 миллиарда долларов, доходы - выросли на 11,3%, до 336,001 миллиарда долларов.
сша
Дефицит бюджета США в ноябре снизился сильнее прогноза
Дефицит бюджета США в ноябре сократился до 173,277 миллиарда долларов
