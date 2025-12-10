https://1prime.ru/20251210/stal-865407243.html

В России сократилась выплавка стали

В России сократилась выплавка стали - 10.12.2025, ПРАЙМ

В России сократилась выплавка стали

Выплавка стали в России в январе-ноябре сократилась на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 61,5 миллиона тонн, в том числе в... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T15:31+0300

2025-12-10T15:31+0300

2025-12-10T15:31+0300

экономика

промышленность

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82397/50/823975099_0:187:2977:1861_1920x0_80_0_0_fd91561e0e2e199d891244c8c06d16a8.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Выплавка стали в России в январе-ноябре сократилась на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 61,5 миллиона тонн, в том числе в ноябре снизилась на 4,3%, до 5,4 миллиона тонн, следует из предварительных данных информационно-аналитической компании в области черной металлургии "Корпорация Чермет". Выпуск готового проката уменьшился на 4,8% - до 53,8 миллиона тонн за рассматриваемый период, в ноябре его производство составило 4,7 миллиона тонн, что на 4,7% ниже, чем в аналогичном месяце прошлого года. Выплавка чугуна за период январь-ноябрь сократилась на 1,6% по сравнению с прошлым годом, что составило 45,9 миллиона тонн, при этом в ноябре снизилась всего на 0,1% к ноябрю 2024 года - до 4,1 миллиона тонн. Производство стальных труб сохранило тенденцию уменьшилось на 18,4% - до 9,4 миллиона тонн, а за ноябрь составило 0,7 миллиона тонн, что на 29,9% ниже показателей 2024 года. Добыча железной руды в стране за январь-ноябрь выросла на 1% и достигла 97 миллионов тонн, в ноябре выросла на 0,6% - до 8,5 миллиона тонн. Выпуск валового сухого кокса уменьшился на 7% - до 20,5 миллиона тонн, а в ноябре – на 8,7% - до 1,7 миллиона. "Корпорация Чермет" была создана в ноябре 1991 года и взаимодействует со всеми компаниями, имеющими в России значительные активы в черной металлургии. Специалисты ежемесячно собирают, анализируют и обобщают данные предприятий, в том числе о добыче железной руды, производстве кокса, чугуна, стали, готового проката, труб, ценах на основные виды продукции, экономические и трудовые показатели.

https://1prime.ru/20251205/stal-865254683.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, россия