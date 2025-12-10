https://1prime.ru/20251210/stavka-865394911.html
"Сбер" дал прогноз по ключевой ставке в 2026 году
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в 2026 году и прогнозирует ключевую ставку Банка России на уровне 12% к концу следующего года, сообщил глава "Сбера" Герман Греф."В 2026 году мы ожидаем сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%. Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора. В таких условиях мы ожидаем смягчения ДКП, к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%", - сказал он на конференции "Сделано в "Сбере".
