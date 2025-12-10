Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" дал прогноз по ключевой ставке в 2026 году - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251210/stavka-865394911.html
"Сбер" дал прогноз по ключевой ставке в 2026 году
"Сбер" дал прогноз по ключевой ставке в 2026 году - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Сбер" дал прогноз по ключевой ставке в 2026 году
Сбербанк ожидает смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в 2026 году и прогнозирует ключевую ставку Банка России на уровне 12% к концу следующего года,... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T11:09+0300
2025-12-10T11:13+0300
экономика
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112442_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_c2b89898169de51ea8b6d6fa7e1141f6.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в 2026 году и прогнозирует ключевую ставку Банка России на уровне 12% к концу следующего года, сообщил глава "Сбера" Герман Греф."В 2026 году мы ожидаем сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%. Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора. В таких условиях мы ожидаем смягчения ДКП, к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%", - сказал он на конференции "Сделано в "Сбере".
https://1prime.ru/20251126/marketpleysy-864960197.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858112442_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_87d4a7fe890f879bdc66d26392f911a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы
Экономика, Финансы
11:09 10.12.2025 (обновлено: 11:13 10.12.2025)
 
"Сбер" дал прогноз по ключевой ставке в 2026 году

"Сбер" ожидает ключевую ставку ЦБ к концу 2026 года на уровне 12 процентов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Сбер. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в 2026 году и прогнозирует ключевую ставку Банка России на уровне 12% к концу следующего года, сообщил глава "Сбера" Герман Греф.
"В 2026 году мы ожидаем сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%. Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора. В таких условиях мы ожидаем смягчения ДКП, к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%", - сказал он на конференции "Сделано в "Сбере".
Глава Сбербанка Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Греф назвал скидочную политику маркетплейсов "торговым рабством"
26 ноября, 17:54
 
ЭкономикаФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала