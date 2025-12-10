Суд продлил на полгода процедуру банкротства банка "Югра"
Суд в Москве продлил на полгода процедуру банкротства в отношении банка "Югра"
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в среду продлил на полгода процедуру конкурсного производства в отношении банка "Югра", входившего ранее в число тридцати крупнейших кредитных организаций в России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Продление конкурсного производства", - приводится в карточке дела результат рассмотрения соответствующего ходатайства Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсного управляющего банка.
Продление связано с тем, что пока не выполнены в полном объеме все мероприятия, предусмотренные в рамках процедуры конкурсного производства. В частности, продолжается формирование реестра требований кредиторов и исследование сделок должника.
Так, АСВ продолжает оспаривать отказ судов трех инстанций взыскать с бывших контролирующих лиц "Югры", включая экс-бенефициара Алексея Хотина, убытки в размере около 238 миллиардов рублей. Кроме того, еще рассматривается заявление конкурсного управляющего о привлечении бывших руководителей к субсидиарной ответственности.
Арбитражный суд Москвы признал банк "Югра" банкротом в сентябре 2018 года. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации. В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Он также проходит обвиняемым по второму делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.