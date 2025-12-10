https://1prime.ru/20251210/sud--865398496.html

Суд продлил на полгода процедуру банкротства банка "Югра"

Суд продлил на полгода процедуру банкротства банка "Югра" - 10.12.2025, ПРАЙМ

Суд продлил на полгода процедуру банкротства банка "Югра"

Арбитражный суд Москвы в среду продлил на полгода процедуру конкурсного производства в отношении банка "Югра", входившего ранее в число тридцати крупнейших... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T12:10+0300

2025-12-10T12:10+0300

2025-12-10T12:10+0300

банки

бизнес

москва

алексей хотин

югра

агентство по страхованию вкладов

https://cdnn.1prime.ru/img/82957/66/829576632_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_ca1d8df6a40e8a9b92c430894a8965e7.jpg

МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в среду продлил на полгода процедуру конкурсного производства в отношении банка "Югра", входившего ранее в число тридцати крупнейших кредитных организаций в России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Продление конкурсного производства", - приводится в карточке дела результат рассмотрения соответствующего ходатайства Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсного управляющего банка. Продление связано с тем, что пока не выполнены в полном объеме все мероприятия, предусмотренные в рамках процедуры конкурсного производства. В частности, продолжается формирование реестра требований кредиторов и исследование сделок должника. Так, АСВ продолжает оспаривать отказ судов трех инстанций взыскать с бывших контролирующих лиц "Югры", включая экс-бенефициара Алексея Хотина, убытки в размере около 238 миллиардов рублей. Кроме того, еще рассматривается заявление конкурсного управляющего о привлечении бывших руководителей к субсидиарной ответственности. Арбитражный суд Москвы признал банк "Югра" банкротом в сентябре 2018 года. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации. В марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей. Он также проходит обвиняемым по второму делу о мошенничестве и создании преступного сообщества.

https://1prime.ru/20251208/sud--865318486.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, бизнес, москва, алексей хотин, югра, агентство по страхованию вкладов