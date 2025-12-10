https://1prime.ru/20251210/sud--865405488.html

Суд рассмотрит иск Эрмитажа к посетителю, севшему на Мальтийский трон

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - ПРАЙМ. Суд рассмотрит иск Эрмитажа на сумму почти 850 тысяч рублей к посетителю, который сделал селфи на троне магистра Мальтийского ордена и повредил его, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. В марте в Северо-Западном округе Росгвардии сообщили, что 59-летний посетитель музея зашел за веревочное ограждение и сел на экспонат, чтобы сделать селфи. На замечание смотрителя музея мужчина отреагировал агрессивно и встал ногами на экспонат, после чего его задержали охраняющие Эрмитаж сотрудники Росгвардии. "Калининский районный суд нашего города принял к производству исковое заявление Государственного Эрмитажа к Александру Юрьевичу Дробышеву о возмещении материального ущерба, причиненного экспонатам... Стоимость реставрационных работ, требующихся для восстановления экспонатов, составляет 825 813 рублей 59 копеек, которые Эрмитаж и просит взыскать с Дробышева, а также госпошлину в 21 516 рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 26.01.2026", - написала Лебедева в своем Telegram-канале. Она отметила, что, по указанной в иске Эрмитажа информации, экспонаты XVIII века - трон магистра Мальтийского ордена и скамеечка подножная резная золоченая на орлиных лапах, обитая малиновым бархатом, - имеют высокую историческую и культурную значимость, а трон входит в список лучших тронов Европы. Лебедева уточнила, что в марте ответчик, грубо нарушив правила посещения музея, несмотря на активные предостережения музейных смотрителей, намеренно сел на уникальный трон магистра Мальтийского ордена и положил ноги на скамью, что вызвало серьезные последствия для экспонатов. "В результате действий Дробышева экспонатам причинены следующие механические повреждения: деформация сиденья трона, сечение и разрыв ткани бархата на поверхности сиденья трона, трещины и разрывы ткани бархата подножной скамьи. На досудебную претензию Дробышев не отреагировал", - добавила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

