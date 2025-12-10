https://1prime.ru/20251210/sud-865394622.html

На Урале замглавы отдела Россельхознадзора будут судить за взятки

На Урале замглавы отдела Россельхознадзора будут судить за взятки - 10.12.2025, ПРАЙМ

На Урале замглавы отдела Россельхознадзора будут судить за взятки

Уголовное дело в отношении замначальника отдела надзора по Челябинской области Уральского Россельхознадзора, обвиняемой в получении взяток мобильным телефоном и | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T11:00+0300

2025-12-10T11:00+0300

2025-12-10T11:00+0300

общество

рф

челябинская область

челябинск

россельхознадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 10 дек – ПРАЙМ. Уголовное дело в отношении замначальника отдела надзора по Челябинской области Уральского Россельхознадзора, обвиняемой в получении взяток мобильным телефоном и денежными средствами в размере более 2,5 миллиона рублей, направили в суд, сообщило региональное СУСК РФ. По данным следствия, обвиняемая приняла от представителя коммерческой организации, занимающейся продажей овощей и фруктов, в качестве взяток мобильный телефон стоимостью 109 тысяч рублей, ноутбук и аксессуары к нему стоимостью более 93 тысяч рублей – за это она ускорила процесс оформления и выдачи фитосанитарной документации на партии подкарантинной продукции, перемещаемой через границу РФ без ее проверки. Кроме того, фигурантка продала телефон и получила 60 тысяч рублей, тем самым легализовав преступный доход. Также, как отмечает СУСК, с 1 сентября по 7 октября 2023 года обвиняемая за аналогичные действия получила от того же взяткодателя и от другого предпринимателя взятки в размере более 2,5 миллиона рублей. Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. "Следователем следственного отдела по Калининскому району города Челябинск СУСК России по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего заместителя начальника отдела надзора за обеспечением карантина растений, качества зерна и семенного контроля по Челябинской области Уральского межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору…. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Она обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в значительном размере), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере), пунктом "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), частью 1 статьи 174. 1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), уточняется в сообщении. Также в суд направлено дело 41-летнего представителя одной из коммерческих организаций, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), добавляет СУСК. Следствием наложен арест на принадлежащие взяткополучателю денежные средства, движимое и недвижимое имущество на сумму более 4,6 миллиона рублей, а также принадлежащие взяткодателю объекты недвижимости в сумме более 5,8 миллиона рублей, отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20251210/simach--865390196.html

рф

челябинская область

челябинск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, челябинская область, челябинск, россельхознадзор