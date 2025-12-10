https://1prime.ru/20251210/syrovarnja-865383565.html

В "Сыроварне" рассказали, какие сыры предпочитают россияне

В "Сыроварне" рассказали, какие сыры предпочитают россияне - 10.12.2025, ПРАЙМ

В "Сыроварне" рассказали, какие сыры предпочитают россияне

Моцарелла и другие мягкие молодые сыры, а также сыры с голубой плесенью вошли в число сортов, которые предпочитают россияне, рассказал РИА Новости бренд-шеф... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T03:10+0300

2025-12-10T03:10+0300

2025-12-10T03:19+0300

бизнес

италия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865383565.jpg?1765325963

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Моцарелла и другие мягкие молодые сыры, а также сыры с голубой плесенью вошли в число сортов, которые предпочитают россияне, рассказал РИА Новости бренд-шеф ресторана "Сыроварня" Александр Назаров. "На данный момент в России мы видим тренд на мягкие молодые сыры: моцареллу, буррату, страчателлу. Конечно, сегодня российской моцареллой уже никого не удивить, но еще каких-нибудь 10 лет назад молодые сыры привозили в контейнерах исключительно из Италии - в России эта технология попросту отсутствовала. Сегодня же у нас есть возможность производить мягкие фермерские сыры прямо в ресторане без добавления консервантов", - сказал Назаров. Он отметил, что срок годности таких сыров составляет пять дней, поэтому их невозможно было бы импортировать. "Еще один тренд в потреблении сыров - сыр с голубой плесенью. Вначале эти сыры не так сильно пользовались популярностью: специфический аромат, достаточно яркий характерный вкус - потребовался не один год, чтобы россияне смогли распробовать эти сорта и увеличить их потребление", - отметил бренд-шеф. По его словам, растет также потребление полумягких сыров с белой плесенью - камамбера и бри. Назаров отметил, что россияне начинают интересоваться такими сырами, как качотта и качокавалло: их доля в общих продажах не столь велика, но в ближайшие годы ожидается рост потребления. А вот сыры из козьего молока в масле - шанклиш или шевр - пока непонятны широкой аудитории, и их относят к нишевым. "Несмотря на их нарастающую популярность на рынке (особенно в крупных городах), оборотов не сбавляют и классические сыры: маасдам, российский сыр и др. Эти сыры более доступны по цене, имеют понятный вкус и длительный срок хранения. Кроме того, они представлены во всех сетевых супермаркетах. Среднестатистический россиянин употребляет именно такие сыры", - добавил бренд-шеф.

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, италия