Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Сыроварне" рассказали, какие сыры предпочитают россияне - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/syrovarnja-865383565.html
В "Сыроварне" рассказали, какие сыры предпочитают россияне
В "Сыроварне" рассказали, какие сыры предпочитают россияне - 10.12.2025, ПРАЙМ
В "Сыроварне" рассказали, какие сыры предпочитают россияне
Моцарелла и другие мягкие молодые сыры, а также сыры с голубой плесенью вошли в число сортов, которые предпочитают россияне, рассказал РИА Новости бренд-шеф... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T03:10+0300
2025-12-10T03:19+0300
бизнес
италия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865383565.jpg?1765325963
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Моцарелла и другие мягкие молодые сыры, а также сыры с голубой плесенью вошли в число сортов, которые предпочитают россияне, рассказал РИА Новости бренд-шеф ресторана "Сыроварня" Александр Назаров. "На данный момент в России мы видим тренд на мягкие молодые сыры: моцареллу, буррату, страчателлу. Конечно, сегодня российской моцареллой уже никого не удивить, но еще каких-нибудь 10 лет назад молодые сыры привозили в контейнерах исключительно из Италии - в России эта технология попросту отсутствовала. Сегодня же у нас есть возможность производить мягкие фермерские сыры прямо в ресторане без добавления консервантов", - сказал Назаров. Он отметил, что срок годности таких сыров составляет пять дней, поэтому их невозможно было бы импортировать. "Еще один тренд в потреблении сыров - сыр с голубой плесенью. Вначале эти сыры не так сильно пользовались популярностью: специфический аромат, достаточно яркий характерный вкус - потребовался не один год, чтобы россияне смогли распробовать эти сорта и увеличить их потребление", - отметил бренд-шеф. По его словам, растет также потребление полумягких сыров с белой плесенью - камамбера и бри. Назаров отметил, что россияне начинают интересоваться такими сырами, как качотта и качокавалло: их доля в общих продажах не столь велика, но в ближайшие годы ожидается рост потребления. А вот сыры из козьего молока в масле - шанклиш или шевр - пока непонятны широкой аудитории, и их относят к нишевым. "Несмотря на их нарастающую популярность на рынке (особенно в крупных городах), оборотов не сбавляют и классические сыры: маасдам, российский сыр и др. Эти сыры более доступны по цене, имеют понятный вкус и длительный срок хранения. Кроме того, они представлены во всех сетевых супермаркетах. Среднестатистический россиянин употребляет именно такие сыры", - добавил бренд-шеф.
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, италия
Бизнес, ИТАЛИЯ
03:10 10.12.2025 (обновлено: 03:19 10.12.2025)
 
В "Сыроварне" рассказали, какие сыры предпочитают россияне

Бренд-шеф Назаров: россияне предпочитают моцареллу и другие мягкие молодые сыры

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Моцарелла и другие мягкие молодые сыры, а также сыры с голубой плесенью вошли в число сортов, которые предпочитают россияне, рассказал РИА Новости бренд-шеф ресторана "Сыроварня" Александр Назаров.
"На данный момент в России мы видим тренд на мягкие молодые сыры: моцареллу, буррату, страчателлу. Конечно, сегодня российской моцареллой уже никого не удивить, но еще каких-нибудь 10 лет назад молодые сыры привозили в контейнерах исключительно из Италии - в России эта технология попросту отсутствовала. Сегодня же у нас есть возможность производить мягкие фермерские сыры прямо в ресторане без добавления консервантов", - сказал Назаров.
Он отметил, что срок годности таких сыров составляет пять дней, поэтому их невозможно было бы импортировать.
"Еще один тренд в потреблении сыров - сыр с голубой плесенью. Вначале эти сыры не так сильно пользовались популярностью: специфический аромат, достаточно яркий характерный вкус - потребовался не один год, чтобы россияне смогли распробовать эти сорта и увеличить их потребление", - отметил бренд-шеф. По его словам, растет также потребление полумягких сыров с белой плесенью - камамбера и бри.
Назаров отметил, что россияне начинают интересоваться такими сырами, как качотта и качокавалло: их доля в общих продажах не столь велика, но в ближайшие годы ожидается рост потребления. А вот сыры из козьего молока в масле - шанклиш или шевр - пока непонятны широкой аудитории, и их относят к нишевым.
"Несмотря на их нарастающую популярность на рынке (особенно в крупных городах), оборотов не сбавляют и классические сыры: маасдам, российский сыр и др. Эти сыры более доступны по цене, имеют понятный вкус и длительный срок хранения. Кроме того, они представлены во всех сетевых супермаркетах. Среднестатистический россиянин употребляет именно такие сыры", - добавил бренд-шеф.
 
БизнесИТАЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала